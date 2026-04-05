Shipper với khách hàng vốn là những người lướt qua đời nhau rất nhanh, giao hàng xong là đi, ít ai nhớ mặt. Nhưng khi tần suất đặt đồ ngày càng dày, mối quan hệ này cũng dần chuyển từ xa lạ sang quen thuộc. Có shipper còn thuộc cả giờ giấc sinh hoạt của khách, nhớ tên từng thành viên trong nhà. Có khách lại đối xử với shipper như người thân, mời ăn uống thoải mái.

Mới đây, một cô gái chia sẻ đoạn camera trong nhà khiến chính cô cũng phải… hoang mang nhẹ.

Khoảnh khắc shipper và mẹ thân thiết như người nhà (Nguồn: @mit16803)

Theo đó, thay vì chỉ đứng ngoài gọi cửa và giao hàng như thường lệ, anh shipper lại ung dung nằm lên võng đu đưa, vừa trò chuyện rôm rả với mẹ của cô - người đang ngồi gần đó. Không khí thoải mái đến mức nếu không biết trước, nhiều người còn tưởng đây là người thân trong gia đình chứ không phải người đi giao hàng.

Mô tả về cảnh tượng này, cô gái còn khẳng định đây không phải shipper mà là “ní ruột” của mẹ mình. Cách gọi vừa thân thiết vừa có chút “cam chịu” này nhanh chóng khiến đoạn clip viral.

Giao hàng để sau đi, ưu tiên giao lưu trước!

Dưới phần bình luận, netizen cũng vô cùng thích thú trước tình huống này. Nhiều người cho rằng anh shipper chắc hẳn đã quá quen với gia đình nên mới có thể thoải mái đến vậy. Không ít ý kiến còn hài hước “đẩy thuyền”, trêu rằng đây là màn “lấy lòng phụ huynh” bài bản để chuẩn bị… tán con gái.

Về phần mình, cô gái chối đây đẩy những lời chọc ghẹo của cư dân mạng. Cô giải thích rằng vì giao tới nhà mình, anh shipper mệt quá nên nằm nghỉ một chút chứ không có ý đồ gì.

“Có ý đồ gì rồi đó em ơi. Chắc đang lấy lòng mẹ trước”, “Tui biết ní đó nghĩ gì mà tui không thể chứng minh”, “Anh giao hàng bước được 1 chân vào nhà rồi đó ráng thêm xíu nữa nhé! Chúc anh may mắn”, “Tâm sự với mẹ vợ tương lai, anh này cao tay”, “Mấy anh shipper có 1 siêu năng lực là hòa đồng với phụ huynh dữ lắm”, “Coi mà trong đầu tui chạy nhạc: Gặp nhau rồi thật khó lìa xa”, “Chắc chắn đây không phải là lần đầu”, “Giao hàng mà tưởng đâu con cái trong nhà đó”,... là một số bình luận từ dân tình.