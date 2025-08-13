Con gái khoác áo cử nhân cho mẹ ngày tốt nghiệp: Khoảnh khắc chạm đến trái tim

Những ngày qua, bức ảnh chụp một nữ sinh đứng cạnh người mẹ lớn tuổi mặc áo cử nhân gây "bão" mạng xã hội. Bức ảnh khiến nhiều người xúc động vì bóng dáng tảo tần của người mẹ, với làn da sạm, nhiều nếp nhăn và mái tóc bạc trắng.

Bức ảnh chụp em Rơ Lan H Thì, tân cử nhân ngành sư phạm mầm non-Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP HCM và mẹ nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 13-8, em Rơ Lan H Thì, tân cử nhân ngành sư phạm mầm non-Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP HCM, cho biết rất bất ngờ, không nghĩ hành động đơn giản lại được lan truyền trên mạng nhiều như vậy.

H Thì là người dân tộc Jrai, sinh ra và lớn lên trong gia đình có 5 anh em, em là người duy nhất được học đến CĐ. Ngày 30-7 vừa qua, bà Rơ Lan H Ayuk - mẹ của H Thì đã đón xe đi từ Gia Lai đến TP HCM để dự lễ tốt nghiệp của con gái.

Tại buổi lễ, nữ sinh cẩn thận khoác lên người mẹ chiếc áo cử nhân, như một lời tri ân sâu sắc nhất cho những hy sinh thầm lặng.

"Ba em mất sớm, mẹ làm nông, bươn chải sớm hôm để nuôi 5 người con khôn lớn. Mẹ lớn tuổi lắm rồi, vậy nên mọi khoảnh khắc xinh đẹp và quan trọng nhất em đều dành cho mẹ" - H Thì tự hào nói.

H Thì cho biết dù có cơ hội ở lại TP HCM để phát triển sự nghiệp, song em đã quyết định trở về quê để làm giáo viên mầm non. Sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm và kinh phí, H Thì sẽ tiếp tục học liên thông lên ĐH.

Đọc những dòng bình luận trên mạng xã hội, H Thì khiêm tốn cho rằng đây chỉ là một hành động đơn giản mà bất cứ người con nào cũng có thể làm dành cho cha mẹ.

Hành động của cô giáo tương lai nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người "xin vía" có con gái ngoan, xinh đẹp, hiếu thảo như H Thì. Ảnh: NVCC

"Sự nghiệp quan trọng thật nhưng nếu cố gắng thì ở đâu cũng có thể phát triển được. Chính mẹ là người khuyến khích em vào TP HCM để học tập. Mẹ dành cả cuộc đời để em có được như ngày hôm nay, giờ là lúc em phụng dưỡng, chăm sóc mẹ nhiều hơn" - H Thì trải lòng.

Câu chuyện nữ sinh khoác áo cử nhân cho mẹ không chỉ là một hiện tượng mạng xã hội thoáng qua mà đó còn là lời nhắc nhở dành cho những người con đang học tập và làm việc xa quê.

"Chúng ta luôn chạy theo những điều vội vàng của cuộc sống mà quên mất vẫn có người đang hy sinh thầm lặng cho chúng ta mỗi ngày. Bức ảnh đã chạm đến trái tim tôi, khiến tôi trân trọng hơn những khoảnh khắc đoàn tụ cùng gia đình" - một tài khoản bình luận.