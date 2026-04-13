Con gái Jennifer Phạm: Được nuôi dạy chuẩn “lá ngọc cành vàng”, 13 tuổi xinh như hoa hậu

Vân Anh |

Không chỉ thừa hưởng nhan sắc nổi bật từ mẹ Hoa hậu, con gái Jennifer Phạm còn gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, thần thái thanh lịch và được nuôi dạy trong môi trường chuẩn mực “lá ngọc cành vàng”.

Jennifer Phạm (sinh năm 1985) tên thật là Phạm Vũ Phượng Hoàng. Cô bắt đầu được chú ý khi đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006, mở ra con đường nghệ thuật rộng mở. Jennifer Phạm tái hôn với doanh nhân Nguyễn Đức Hải vào năm 2012. Cặp đôi có chung 3 người con, trong đó thu hút nhiều sự chú ý là con gái lớn Thùy An (sinh năm 2013).

Jennifer Phạm có 3 người con với doanh nhân Nguyễn Đức Hải.

Là một trong những mỹ nhân kín tiếng trong việc chia sẻ đời tư, Jennifer Phạm hiếm khi đăng tải hình ảnh con cái lên mạng xã hội. Tuy nhiên, mỗi lần ái nữ của cô xuất hiện - đều thu hút sự chú ý với vẻ ngoài xinh xắn và phong thái tự tin.

Ái nữ nhà Jennifer Phạm gây chú ý từ khi con nhỏ.

So với diện mạo là "bản sao" của bố ngày bé, thì giờ con gái Jennifer Phạm lại càng xinh đẹp và giống mẹ Hoa hậu. Ở tuổi 13, bé Thùy An sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng nụ cười rạng rỡ. Nhiều người nhận xét cô bé có thần thái chuẩn "hoa hậu tương lai", đặc biệt là khi đứng cạnh mẹ.

Hồi nhỏ, bé Thùy An được coi là "bản sao" của ông bố doanh nhân.

Hiện tại, con gái Jennifer Phạm lại càng xinh đẹp và giống mẹ Hoa hậu.

Ái nữ nhà Jennifer Phạm còn được nuôi dạy trong môi trường giáo dục chuẩn tiểu thư "lá ngọc cành vàng". Cô bé được bố mẹ đầu tư phát triển toàn diện, học trường quốc tế. Cô bé có thành tích học tập tốt, sử dụng lưu loát tiếng Anh. Bên cạnh đó, Jennifer Phạm chia sẻ thêm, bé Thuỳ An thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật giống mẹ.

Ở tuổi 13, bé Thùy An sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng nụ cười rạng rỡ.

Nàng hậu từng chia sẻ cô chú trọng việc rèn luyện nhân cách, kỹ năng sống và sự tự lập cho các con ngay từ nhỏ. Chính vì vậy, con gái cô không chỉ xinh đẹp mà còn được khen ngợi bởi sự lễ phép, ngoan ngoãn.

Cô bé được bố mẹ đầu tư phát triển toàn diện, học trường quốc tế.

Bên cạnh việc học tập, con gái Jennifer Phạm còn được tạo điều kiện tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm phát triển toàn diện. Từ nghệ thuật, thể thao đến các kỹ năng mềm, tất cả đều giúp ái nữ nhà Jennifer Phạm ngày càng tự tin và bản lĩnh hơn.

Bé Thuỳ An thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật giống người mẹ Hoa hậu

Ái nữ nhà Jennifer Phạm ngày càng được khen xinh đẹp hệt như người mẹ Hoa hậu.

Dù sinh ra trong gia đình có điều kiện, cuộc sống của cô bé vẫn được giữ kín, tránh xa những ồn ào showbiz. Đây cũng là cách mà Jennifer Phạm muốn bảo vệ tuổi thơ và giúp con phát triển tự nhiên nhất.

Với nền tảng gia đình vững chắc, nhan sắc nổi bật cùng sự giáo dục chuẩn mực, con gái Jennifer Phạm được kỳ vọng sẽ trở thành một gương mặt sáng trong tương lai.

