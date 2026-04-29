Con gái hoang mang khi người cha đã mất 12 năm bỗng “báo nợ” cả trăm triệu

Một vụ việc gây xôn xao dư luận Trung Quốc vừa xảy ra tại Thượng Hải khi một người phụ nữ bất ngờ nhận được tin nhắn đòi nợ từ ngân hàng cho khoản vay đứng tên người cha đã qua đời từ 12 năm trước. Điều đáng nói, số tiền ban đầu chỉ vài nghìn NDT nhưng đã “phình to” gấp nhiều lần do lãi và phí phạt, trong khi phía ngân hàng lại không thể cung cấp hóa đơn rõ ràng ngay lập tức.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, chị Đào cho biết cha mình qua đời năm 2014. Ngay sau đó, gia đình đã chủ động làm việc với ngân hàng để tất toán toàn bộ các khoản nợ thẻ tín dụng liên quan. Tuy nhiên, đến đầu năm 2026, chị bất ngờ liên tục nhận được tin nhắn từ ngân hàng, thông báo cha chị vẫn còn một khoản nợ chưa thanh toán, với tổng số tiền lên tới 23.928,45 NDT (khoảng 92,4 triệu VNĐ).

Ngỡ ngàng trước thông tin này, chị lập tức liên hệ ngân hàng để làm rõ. Tại đây, phía ngân hàng cho biết người cha thực tế sở hữu hai thẻ tín dụng. Một thẻ đã được thanh toán từ trước, nhưng thẻ còn lại vẫn tồn tại dư nợ. Đáng chú ý, trong tổng số tiền gần 24.000 NDT, tiền gốc chỉ khoảng 7.000 tệ (khoảng 27 triệu VNĐ), phần còn lại là lãi suất và phí phạt tích lũy trong suốt hơn 10 năm.

Không đồng tình, chị Đào đặt ra nhiều nghi vấn: vì sao khoản nợ kéo dài nhiều năm nhưng đến nay mới được thông báo; làm thế nào để xác minh các giao dịch phát sinh là do cha chị thực hiện; và liệu bản thân chị có nghĩa vụ phải trả khoản nợ này hay không.

Khi trực tiếp đến chi nhánh ngân hàng, chị được thông báo không thể tra cứu chi tiết tại quầy do “tài khoản ở trạng thái bất thường”, đồng thời được hướng dẫn liên hệ trung tâm thẻ tín dụng. Tuy nhiên, qua tổng đài, dù ngân hàng xác nhận khoản nợ là có thật, nhưng lại cho biết phải mất từ 1 - 3 ngày làm việc mới có thể cung cấp hóa đơn điện tử. Trong bối cảnh người đứng tên tài khoản đã qua đời, việc xác minh thông tin càng trở nên khó khăn, khiến gia đình rơi vào thế bị động.

Liên quan đến trách nhiệm pháp lý, các chuyên gia Trung Quốc cho biết, con cái không phải trả nợ thay cha mẹ đã mất. Nghĩa vụ trả nợ chỉ phát sinh trong phạm vi di sản thừa kế: nếu nhận thừa kế thì phải thanh toán trong giới hạn tài sản nhận được; nếu không nhận thừa kế thì không có nghĩa vụ trả nợ.

Đáng chú ý, khi chị Đào yêu cầu ngân hàng cung cấp đầy đủ chứng từ chứng minh khoản nợ, phía ngân hàng bất ngờ liên hệ lại, thông báo xóa toàn bộ khoản nợ mà không đưa ra giải thích cụ thể.

Nguyệt Hạ (Theo Toutiao)