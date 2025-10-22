Con gái được bố tặng căn nhà 16 tỷ đồng, định bán đi thì lập tức bị đòi lại, tòa án phán quyết: “Một người trắng tay”

Năm 2021, cụ ông Trương (70 tuổi, Bắc Kinh) quyết định tặng căn nhà duy nhất trị giá 4,4 triệu NDT (16 tỷ đồng) cho con gái duy nhất tên Tần. Tuổi cao sức yếu nên để đảm bảo con gái sẽ chăm sóc mình những năm tháng cuối đời, ông Trương yêu cầu con ký vào giấy cam kết trước khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng. Trong giấy cam kết nêu rõ ông Trương sẽ cho con gái đứng tên căn nhà với điều kiện ông vẫn có quyền cư trú lâu dài tại đây cho đến khi qua đời.

Cô Tần vui vẻ đồng ý nên cả hai ký tên, đóng dấu vân tay vào giấy cam kết trước sự chứng kiến của người thân. Khoảng thời gian sau đó, con gái làm tròn trách nhiệm phụng dưỡng ông Trương. Thế nhưng 2 tháng sau khi nhà được chuyển nhượng, cô Tần lại ký hợp đồng bán nhà với môi giới bất động sản mà không có sự đồng ý của ông Trương.

Ảnh minh hoạ

Lo lắng cho cuộc sống tuổi già, ông Trương quyết định kiện con gái ra toà, yêu cầu huỷ bỏ việc sang tên căn nhà cho cô Tần. Theo cụ ông, con gái đã vi phạm thoả thuận ban đầu nên ông quyền lấy lại quyền sở hữu ngôi nhà. Cô Tần lại cho rằng nhà được thuộc sở hữu của mình nên bán hay không là do cô quyết định, bố không có quyền can thiệp. Người phụ nữ còn hứa hẹn sau khi bán nhà sẽ mua một căn khác rộng rãi hơn cho cả gia đình.

Tại toà án, ngoài vấn đề nhà ở, những mâu thuẫn tích tụ giữa hai bố con suốt nhiều năm được phơi bày. Cô Tần chỉ trích bố vì ông Trương đang có ý định tái hôn, dẫn đến mối quan hệ gia đình không thể cứu vãn. Tuy nhiên những vấn đề bên lề này không ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của toà án.

Sau khi xem xét hồ sơ, đặc biệt là giấy cam kết ông Trương và con gái cùng ký, toà án đã đưa ra phán quyết: cô Tần là người “trắng tay”. Đó là do giấy cam kết và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng bất động sản của ông Trương nêu rõ quyền, lợi ích cần được bảo vệ. Cô Tần đã vi phạm các nghĩa vụ liên quan, không hoàn thành nghĩa vụ cấp dưỡng và đảm bảo quyền cư trú lâu dài cho ông Trương. Vì vậy toà án kết luận căn nhà được trao lại cho cụ ông 70 tuổi.

Ảnh minh hoạ

Trong vòng mười ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực, cô Tần có trách nhiệm đã hỗ trợ bố mình thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà đang tranh chấp sang tên ông Trương.

Vụ việc gây ra tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc về việc tranh chấp tài sản dẫn đến rạn nứt mối quan hệ gia đình. Nhiều cư dân mạng chỉ trích cô Tần về hành động bán nhà mà không nhận sự đồng ý của bố, đồng thời khen ngợi ông Trương đã sáng suốt, có thái độ quyết đoán để bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Trong phiên tòa, tòa án Trung Quốc cũng chỉ ra rằng những vụ việc tương tự đã gia tăng trong những năm gần đây. Lực lượng chức năng đề xuất người cao tuổi khi tặng bất động sản cho con cái nên ký một thỏa thuận quy định rõ quyền, nghĩa vụ bằng văn bản như ông Trương để bảo vệ tốt hơn cho cuộc sống về già của chính mình.

Ảnh minh hoạ

“Dù giành lại được căn nhà nhưng cuộc sống sắp tới có lẽ cũng không dễ dàng với ông Trương khi không có sự đồng hành của con cháu. Người già không chỉ cần có tài sản phòng thân, mà luôn mong muốn nhận được sự quan tâm, yêu thương từ các thành viên trong gia đình”, một tài khoản họ Lưu để lại bình luận.