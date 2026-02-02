Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu

Tôi vừa bước sang tuổi 60, cái tuổi được thảnh thơi nhâm nhi chén trà, đọc vài trang sách sau mấy mươi năm bươn chải. Thế nhưng, có một điều nặng như hòn đá tảng đè xuống lòng tôi là con gái và con rể vẫn chưa chịu sinh con.

Vợ chồng tôi chỉ có hai đứa con gái. Vào 5 năm trước, con gái lớn làm việc ở TP.HCM sinh bé đầu lòng, vợ tôi tất tả đến sống cùng, chăm suốt 6 tháng. Đứa thứ hai làm việc ở Hà Nội, cách nhà khoảng 100km, đã 30 tuổi và lấy chồng được một năm rồi nhưng vẫn chưa chịu sinh con.

Lý do con đưa ra là không có ai phụ giúp chăm trẻ . Vợ tôi sức khỏe yếu, còn tôi vừa mới nghỉ hưu chưa đầy một năm. Chúng tôi muốn dành thời gian này để chăm sóc lẫn nhau, để chữa những bệnh tuổi già như đau lưng, mỏi gối... nên nói rõ là sẽ không thể chăm thêm đứa cháu nào nữa.

Con gái bảo rằng chúng tôi nghỉ hưu rồi, "đang rảnh" mà sao lại không chịu trông cháu giúp con ; rằng thuê giúp việc thì tốn kém và không tin tưởng, người thân chăm nhau vẫn là tốt nhất. Khi tôi từ chối vì lý do sức khỏe, con lập tức thay đổi thái độ, từ cầu khẩn chuyển sang trách móc, và cuối cùng là dọa dẫm sẽ không chịu sinh con.

Con gái quyết không để, vì không có ai phụ giúp. (Ảnh minh họa: ShutterStock)

Đỉnh điểm là cuối tuần trước, tôi gọi điện hỏi thăm con gái kế hoạch về quê chơi Tết, nhân tiện nhắc đến chuyện sinh con. Tôi mới chỉ hỏi "Thế năm nay, hai con tính chuyện sinh đẻ như nào rồi?", lập tức con gái vùng vằng: "Bố lúc nào cũng muốn con đẻ, nhưng bố có hiểu con khổ thế nào không?".

Tôi ôn tồn giải đáp: " Bố biết con vất vả, nhưng có thêm đứa trẻ cho vui cửa vui nhà, sau này về già đi các con còn có chỗ mà tựa vào".

Con gái tôi gay gắt: "Vui nhà bố nhưng khổ thân con! Bố muốn con đẻ cũng được, nhưng bố mẹ phải cam kết lên thành phố ở hẳn với con ít nhất một năm để bế cháu, lo cơm nước, chợ búa. Con không thể vừa đi làm kiếm tiền vừa đầu tắt mặt tối với bỉm sữa được".

Chưa kịp để tôi trả lời, con đã cắt ngang: "Nếu không được thì bố đừng ép con nữa! Bố mẹ không chịu chăm cháu, con nói thẳng luôn là con sẽ không đẻ. Mà nếu bố cứ gây áp lực, thì từ giờ đến Tết nhà con cũng chẳng về đâu". Sau đó, con cúp máy.

Tôi không biết có phải suy nghĩ của giới trẻ giờ khác thế hệ trước. Con mặc định rằng vì tôi "rảnh" nên mọi việc chăm cháu thì vợ chồng tôi phải bao thầu hết để con tập trung sự nghiệp. Con cái bây giờ dường như quên mất rằng, việc chăm cháu là hỗ trợ, không phải nghĩa vụ của ông bà.

Vợ bảo với tôi rằng hay con đang tị nạnh với chị gái. Nếu vậy thì thật buồn, con phải hiểu rằng mỗi năm theo tuổi tác, sức khỏe của vợ chồng tôi đều khác đi.

Tôi đã dành nhiều năm đẹp nhất cuộc đời để nuôi con ăn học, dựng vợ gả chồng. Đến khi xế chiều, tôi cần được sống cho bản thân. Về sức khỏe ở tuổi 60, nếu thức một đêm trông cháu ốm có thể khiến chúng tôi mệt mỏi cả tuần. Nếu chỉ chơi với cháu chừng 20 phút còn được, chứ chăm sóc toàn bộ thì quá mệt mỏi.

Tôi biết, mỗi thế hệ đều có sự xung đột, thế nhưng việc đẻ con là chuyện hệ trọng cả đời. Tôi cũng chỉ mong điều tốt cho con mà không biết cách khuyên giải, mong các bạn trẻ có thể cho lời khuyên.