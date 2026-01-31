Nam công nhân sàm sỡ nữ đồng nghiệp chưa đủ 16 tuổi ở Đồng Nai: Công an bắt khẩn cấp

Từ sáng nay (31/1), mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông lao vào, sàm sỡ một nữ đồng nghiệp trẻ tại khu vực nhà vệ sinh. Theo nội dung đoạn clip sự việc xảy ra vào ngày 26/1 tại một nhà máy ở Khu Công nghiệp Lộc An - Bình Sơn (xã Long Thành). Hai nhân vật trong clip là đồng nghiệp, cùng làm việc tại nhà máy. Đoạn clip khiến cộng đồng mạng bức xúc trước hành vi khiếm nhã của nam công nhân.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, sau khi sự việc xảy ra, nữ công nhân đã trình báo với lãnh đạo công ty và cơ quan chức năng xã Long Thành.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an xã Long Thành khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với các đơn vị, đối tượng liên quan.

Sự việc đã được camera an ninh ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Cũng trong ngày 31/1, thông tin trên Dân Trí, Công an xã Long Thành ban hành quyết định tạm giữ hình sự đối với V.T.Đ. (34 tuổi, trú xã Mỹ Phú, tỉnh Tây Ninh), nhân viên làm việc tại một công ty trong Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn.

Qua điều tra ban đầu, vào khoảng 19h16 ngày 26/1, tại khu nhà vệ sinh thuộc Công ty T.D (ấp Bưng Môn, xã Long Thành), nam công nhân V.T.Đ. có hành vi dâm ô với một người chưa thành niên (chưa đủ 16 tuổi). Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi của mình.

Nam công nhân làm việc tại cơ quan công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Long Thành xác định hành vi của V.T.Đ. có dấu hiệu của tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, nên ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an xã Long Thành tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định.