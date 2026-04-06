Con gái đại gia Minh Nhựa: 20 tuổi "bỏ cuộc chơi" đi lấy chồng, qua 4 lần sinh nở vẫn đẹp như thời còn son

Không hoạt động trong showbiz, Joyce Phạm (tên thật Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999) vẫn thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng nhờ xuất thân khủng. Cô là con gái lớn của đại gia Minh Nhựa, một trong những doanh nhân giàu nức tiếng tại Việt Nam. Dù không phải nghệ sĩ, Joyce Phạm đã sớm được biết đến như một rich kid “hàng thật giá thật”, sở hữu cuộc sống sang chảnh gắn liền với đồ hiệu, xe sang và những chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Năm 2019, khi vừa tròn 20 tuổi, Joyce Phạm gây bất ngờ khi thông báo lên xe hoa với thiếu gia Tâm Nguyễn. Từ đó đến nay, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Hiện tại, cả hai đã có 4 người con, tận hưởng cuộc sống gia đình êm ấm và trọn vẹn. Dù là mẹ bỉm bốn con, Joyce Phạm vẫn được netizen dành nhiều lời khen khi giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang ngày càng cuốn hút. Không ngoa khi nói rằng sau mỗi lần sinh nở, Joyce Phạm càng thăng hạng nhan sắc, style ăn vận ngày càng có gu.

Mới đây, Joyce Phạm vừa khoe diện mạo xinh đẹp khi diện chiếc đầm hoa dáng dài của thương hiệu Trúc Thanh, ghi điểm với vẻ ngoài ngọt ngào và cuốn hút. Thiết kế nổi bật với phần hai dây bản to kết hợp dáng corset giúp tôn nhẹ vòng eo, trong khi phần chân váy xòe bồng tạo hiệu ứng bay bổng, thanh thoát. Diện mẫu đầm này, Joyce Phạm trông vừa xinh vừa trẻ, thoạt nhìn khó tin cô đã trải qua bốn lần sinh nở. Bộ ảnh nhận được cả chục nghìn lượt thả tim, nhiều chị em còn tranh thủ "xin info" mẫu thiết kế mà Joyce Phạm chưng diện.

Style của Joyce Phạm mang đậm tinh thần năng động, sành điệu, trẻ trung. Trong một lần dạo phố, cô lựa chọn set đồ đơn giản mà bắt mắt với áo lệch vai kết hợp chân váy xếp ly. Cách phối cùng sneaker giúp tổng thể thêm phần khỏe khoắn, trendy, đồng thời tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển. Dù là mẹ 4 con, "ái nữ nhà đại gia" Joyce Phạm vẫn ghi điểm với vẻ ngoài rạng rỡ tươi tắn cùng gu thời trang càng nhìn càng thấy cuốn hút.

Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn mảnh mai, Joyce Phạm rất biết cách chọn đồ để tôn dáng. Cô diện áo thun ôm kết hợp cùng chân váy ngắn, tổng thể tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sành điệu. Việc phối thêm giày cao gót giúp kéo dài đôi chân, tạo hiệu ứng thanh thoát và khiến vóc dáng trông cân đối, nổi bật hơn.

