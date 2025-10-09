Con gái Cẩm Vân bị bệnh phải tự điều trị, Đàm Vĩnh Hưng tới nói một câu

Mới đây, con gái danh ca Cẩm Vân là ca sĩ trẻ CeCe Trương đã chính thức phát hành EP đầu tay mang tên Những Đường Cong Thẳng Hàng. Đây là dự án đánh dấu thay đổi mạnh mẽ của CeCe Trương từ hình ảnh đến âm nhạc. Mái tóc được duỗi thẳng và những sáng tác chất chứa tâm sự. CeCe Trương nói: “EP này như một cuốn nhật ký tâm hồn, EP Những Đường Cong Thẳng Hàng hứa hẹn chạm đến trái tim của người nghe, đặc biệt là các khán giả trẻ cùng chung thế hệ với tôi”.

Tham dự buổi ra mắt có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ gạo cội: Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên Hiền Mai, nhạc sĩ Đức Trí, nhạc sĩ Huy Tuấn, Quang Dũng, Cẩm Vân - Khắc Triệu, Nguyễn Hùng, Thiên Minh, Trác Thuý Miêu, Đinh Tiến Đạt, Myra Trần,...

Đặc biệt, danh ca Cẩm Vân còn nghẹn ngào chia sẻ về việc CeCe Trương có thời gian bị trầm cảm và giấu gia đình để tự điều trị. CeCe Trương rất ít khi chia sẻ những khó khăn của con gái. Nữ ca sĩ cũng rất ủng hộ việc con gái thay đổi kiểu tóc mới. Cô nói: "điều gì con thấy mình vui, mình làm đúng nhất là trong nghệ thuật thì con cứ làm".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ về CeCe Trương khi nghe cô chia sẻ về những lo lắng trong sự nghiệp: "Con quá giỏi, từ bây giờ không cần phải chịu đựng những áp lực, con còn trẻ, được đặc quyền nhiều lần sai, thất bại. Con được quyền thử nên đừng ngại gì hết".

EP Những Đường Cong Thẳng Hàng bao gồm 4 ca khúc: Thoát, Đi Đi, Lửa Tắt, Không Còn Là Người. Mỗi ca khúc không chỉ đa dạng về thể loại âm nhạc, mà còn phản chiếu từng phiên bản khác nhau của CeCe Trương trên hành trình đi qua những tổn thương, đau khổ để học được cách buông bỏ và tìm lại chính mình. Thông qua EP, CeCe Trương truyền tải một thông điệp xuyên suốt: Tình yêu có thể đổi thay, nhưng từ nỗi đau, con người vẫn có thể tìm thấy sự mạnh mẽ và tự do.

Cô nói: “Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng chính sự mâu thuẫn ấy lại phản ánh những gì tôi trải qua. Cuộc sống và cảm xúc của mỗi người vốn đầy những đường cong hay còn gọi là ngã rẽ, thậm chí là va vấp, gãy đổ. Nhưng trong những hỗn loạn đó, tôi khao khát tìm ra một ‘đường thẳng hàng’ cho riêng mình, một cái trục để bám vào, một điểm tựa để không bị cuốn trôi. Cái tên này vừa là ẩn dụ cho giằng co, mâu thuẫn nội tâm, vừa là mong mỏi tìm thấy sự cân bằng và bình yên sau tất cả”.

3 ca khúc ca khúc trong EP Những Đường Cong Thẳng Hàng đều được CeCe Trương sáng tác dựa trên những trải nghiệm thật, từ đó tạo nên một hành trình cảm xúc liền mạch. Đó không chỉ là câu chuyện tình cảm hay mối quan hệ xung quanh, mà còn là những giằng xé, đấu tranh nội tâm sâu sắc mà CeCe Trương buộc phải đối diện trong giai đoạn trưởng thành.

Nữ ca sĩ tiết lộ: “Có những ngày tôi kiệt sức đến mức ngất xỉu, có những khoảnh khắc tưởng như mình không còn đủ năng lượng để tiếp tục và đã phải uống thuốc để vượt qua tình trạng trầm cảm.

Thời điểm đó thật khủng khiếp nhưng cũng chính trong khoảng tối ấy, âm nhạc lại một lần nữa trở thành điểm tựa, trở thành nơi để tôi bày tỏ, giải tỏa và tìm lại chính mình.

Tôi bắt đầu viết lời, viết nhạc như một cách tự trò chuyện với bản thân. Đây không phải là sản phẩm chạy theo một xu hướng nào, mà là kết quả của sự đối diện chân thành với chính mình.

EP Những Đường Cong Thẳng Hàng đem đến một CeCe Trương hoàn toàn mới cho khán giả, không phải là hình ảnh tươi sáng, tràn đầy năng lượng mà bộc lộ nhiều mặt tối, nỗi niềm riêng.

Tôi coi EP đầu tay này như một thử thách để khai phá vùng đất nội tâm mà bản thân hiếm khi chạm đến, đồng thời, chứng minh thế mạnh là sự chân thành trong âm nhạc dù có theo đuổi thể loại nào. Tự tay sáng tác, viết lời và tham gia vào quá trình làm nhạc, tôi mong muốn EP sẽ chạm đến trái tim của những bạn trẻ, giúp xoa dịu phần nào tổn thương trong cảm xúc và thoát ra khỏi những nghịch cảnh mà mỗi người đang đối mặt”.

CeCe Trương cũng đầu tư chỉn chu cho dự án EP đầu tay bằng kế hoạch quảng bá bài bản: MV Đi Đi được quay hình tại New York, Mỹ, chuỗi 4 Lyrics Video, họp báo ra mắt EP Những Đường Con Thẳng Hàng và một Live Session. Trong thời gian sắp tới, CeCe Trương sẽ tiếp tục hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ trẻ độc lập, luôn sống thật với cảm xúc của mình và coi âm nhạc như một cuốn nhật ký cảm xúc để chia sẻ và trưởng thành cùng khán giả.