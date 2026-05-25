Con gái ca sĩ Thu Phượng năng nổ tiếp sức mùa thi

Mới đây, ca sĩ Thu Phượng tiết lộ, con gái cô - Vi An vừa trở lại Trường THCS Cách mạng Tháng 8 để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập với học sinh lớp 9 trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Theo nữ ca sĩ, Vi An là cựu học sinh của trường nên mong muốn tiếp thêm động lực cho đàn em trong giai đoạn ôn thi căng thẳng.

Thu Phượng và con gái.

Trong phần chia sẻ kéo dài gần 10 phút, cô bé nói về phương pháp học, cách định hướng mục tiêu cũng như giữ tâm lý ổn định trước kỳ thi quan trọng. Thay vì trình bày theo kiểu diễn thuyết, Vi An liên tục tương tác với học sinh bằng những câu hỏi quen thuộc của tuổi cuối cấp như: “Có ai đang cảm thấy áp lực vì kỳ thi không?”, “Có ai từng học tới 1-2 giờ sáng mà vẫn thấy chưa đủ?” hay “Có ai từng bị điểm thấp ở môn mình thích nhất chưa?”. Những câu hỏi gần gũi khiến nhiều học sinh bật cười, giơ tay hưởng ứng.

Thu Phượng cho biết con gái muốn tạo không khí thoải mái để các em hiểu rằng áp lực thi cử là điều hầu như ai cũng trải qua, kể cả những học sinh có thành tích tốt. Vi An cũng kể lại kỷ niệm từng bật khóc khi nhận điểm thấp môn văn, môn học cô yêu thích nhất. “Hồi mới vào lớp 9, chị từng bị điểm thấp môn văn và đã khóc rất nhiều. Khi đó chị thất vọng vì nghĩ đây là môn mình tự tin nhất”, cô bé chia sẻ.

Vi An tự tin lan tỏa năng lượng tích cực tới học sinh cuối cấp.

Vi An và cô Hiệu trưởng Lương Du Mai.

Theo Thu Phượng, con gái từng có giai đoạn chịu áp lực vì kỳ vọng vào bản thân. Sau đó, Vi An học cách cân bằng tâm lý, thay đổi phương pháp học và tập trung duy trì tinh thần ổn định thay vì chỉ chú trọng điểm số. Thông qua câu chuyện cá nhân, Vi An nhắn nhủ học sinh lớp 9 không nên quá hoang mang nếu gặp kết quả chưa như mong muốn trong quá trình ôn thi.

Cô cho rằng điều quan trọng là hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để cải thiện từng ngày. “Chị muốn các em xem đây như một buổi tâm sự hơn là một bài nói chuyện áp lực. Chúng ta có thể thoải mái và bớt căng thẳng hơn trước kỳ thi”, Vi An nói. Thu Phượng cho biết toàn bộ nội dung chia sẻ đều do con gái tự chuẩn bị từ tối hôm trước. “Vi An tự soạn bài để chia sẻ với thầy cô và các em học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi cấp 3, mong các em tự tin và vững vàng hơn”, cô nói.

Nhan sắc đời thường xinh xắn của Vi An

Ngoài thành tích học tập tốt, Vi An còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa tại trường. Cô bé là thành viên câu lạc bộ nhảy, từng tham gia thi đấu và giành giải cho trường. Theo Thu Phượng, con gái yêu thích các hoạt động xã hội và thích lan tỏa năng lượng tích cực đến bạn bè đồng trang lứa. Nữ ca sĩ cho biết Vi An học tốt môn văn với điểm số luôn ở mức cao.

Hiện cô bé tiếp tục đầu tư học tiếng Anh tại British Council để hướng tới mục tiêu IELTS và kế hoạch đại học trong tương lai. Ở nhà, Vi An cũng bắt đầu học nấu ăn và rèn kỹ năng sinh hoạt cá nhân. Thu Phượng cho biết con gái được hướng dẫn thực hiện những món đơn giản như pancake, mì, trứng chiên, luộc rau hay nấu cơm.

Theo nữ ca sĩ, điều cô mong muốn nhất hiện tại là con gái giữ được sức khỏe và cân bằng giữa học tập với nghỉ ngơi. “Chỉ còn hai năm nữa là bước vào đại học nên Vi An đang rất nghiêm túc với việc học từ bây giờ”, cô nói. Thu Phượng cũng hy vọng câu chuyện của con gái có thể trở thành nguồn động viên cho nhiều học sinh và phụ huynh trong việc định hướng học tập, phát triển kỹ năng toàn diện nhưng vẫn giữ sự gần gũi, khiêm tốn.