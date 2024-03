Con gái biến mất, bố mẹ tưởng đi làm ăn xa: 19 năm sau, 6 thanh sắt dưới sàn nhà hé lộ sự thật

Năm 2001, gia đình ông Vương ở Thượng Hải, Trung Quốc mất liên lạc với con gái. Mãi đến năm 2009, gia đình mới đến công an trình báo vụ việc. Cảnh sát địa phương nghi ngờ, vì sau sau 8 năm họ mới nghĩ đến việc báo án?



Sự biến mất kỳ lạ

Đôi vợ chồng giải thích, gia đình họ thường hay bất đồng quan điểm nên thường xuyên cãi vã. Con gái họ sau khi lấy chồng cũng dọn ra ngoài sống. Tuy nhiên nhiều năm liên tiếp, trong những ngày nghỉ lễ, ông bà cũng không có lấy một tin tức từ con nên cảm thấy bất an.

Qua điều tra, cảnh sát nhận thấy đây hoàn toàn không phải một vụ mất tích đơn giản. Bởi chồng của cô Vương là anh Ngô khai rằng vợ đã ra ngoài làm việc nhưng đồ đạc của cô vẫn ở trong nhà.

Hơn nữa, cô Vương và chồng đều là người Thượng Hải, họ có nhà riêng và sống ở địa phương, còn có một người con nhỏ. Ít có người mẹ nào chọn đi làm xa, bỏ lại con nhỏ và bố mẹ già không về thăm.

Lúc này, gia đình ruột của cô Vương tố cáo chồng cô đã làm hại con mình. Họ trình báo rằng con gái của mình thường xuyên cãi vã với chồng, rất có thể người đàn ông họ Ngô này đã giết con gái họ.

Quan trọng hơn, gia đình cung cấp cho cảnh sát một manh mối: Sau khi cô Vương mất tích, anh Ngô đã sửa lại nhà. Qua khi điều tra mối quan hệ giữa các cá nhân của cô Vương, cảnh sát nhận định anh Ngô là nghi phạm lớn nhất.

Cơ quan chức năng đã triệu tập chồng cô Vương nhiều lần để phục vụ điều tra nhưng đã 8 năm trôi qua kể từ khi cô gái mất tích. Hơn nữa, khi khám xét ngôi nhà, cảnh sát không tìm ra bất cứ manh mối nào. Do đó, họ không có bằng chứng cụ thể chứng minh anh Ngô đã giết vợ nên vụ án tạm khép lại.

Không lâu sau, nghi phạm Ngô được cho là chết trong một vụ tai nạn ô tô.

Bất ngờ sau 19 năm

Đây là một vụ mất tích thực sự kỳ lạ, ngay cả nghi phạm lớn nhất trong vụ án cũng đã chết. Vì vậy, hồ sơ được gác lại, cho đến tháng 12/2020, cuộc điều tra được bắt đầu lại.

Ở thời điểm đó, con của cô Vương đã trưởng thành và dọn đi nơi khác ơi. Ngôi nhà được dành để cho thuê.

Ngày 20/12/2020, đội điều tra và đội kỹ thuật đã đến nơi ở cũ để tiến hành kiểm tra. Họ phát hiện, ngôi nhà sau khi cải tạo có lớp tường dày 30cm. Hơn nữa, sàn căn phòng ở hướng Tây Bắc đã được đổ bê tông kiên cố kể từ khi cô Vương mất tích. Trong khi sàn căn phòng còn lại ở hướng Tây Nam không có thay đổi gì.

Cảnh sát suy đoán thi thể cô Vương bị giấu dưới sàn nhà. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán. Nếu họ đào lên, cấu trúc của ngôi nhà có thể bị thay đổi, thậm chí là bị đổ. Hơn nữa, nếu ở dưới không có gì, người nhà sẽ bất mãn.

Do dự một hồi, đội trưởng đội điều tra vẫn quyết định đào nền của ngôi nhà lên. Nhưng sau khi nói chuyện với cảnh sát, người con trai của cô Vương cuối cùng cũng đồng ý với kế hoạch khai quật.

Không lâu sau khi bắt tay vào thực hiện, đội trưởng đội kỹ thuật thông báo dưới sàn có một lớp giấy nhựa. Tuy nhiên, giấy nhựa cũng có thể được sử dụng để chống ẩm và việc làm này không phải là hiếm.

Khi đào bới sàn của phòng ở hướng Tây Bắc, đội điều tra phát hiện 6 thanh sắt của một hãng khác so với những thanh sắt trước đó. Đào sâu hơn, họ tìm ra một cái hố vừa đúng với kích thước của một người trưởng thành. Ngoài quần áo, đội điều còn tìm thấy những mảnh xương và một đoạn dây điện.

Qua giám định ADN, cảnh sát xác nhận đây là thi thể của cô Vương. Lúc này, con của cô thực sự bàng hoàng. Thì ra suốt nhiều năm qua, họ vẫn sống gần mẹ, chỉ là cách nhau một lớp bê tông!

Theo kết quả điều tra của pháp y, bộ xương không có vết thương rõ ràng như vết đâm, bị đánh bằng vật cùn hay vết thương do tác động mạnh. Cơ quan điều tra kết luận nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của cô Vương là do bị siết cổ dẫn đến ngạt thở. Tuy nhiên, do không có nhân chứng và kẻ tình nghi lớn nhất đã qua đời, nên không thể kết luận ai là thủ phạm.

Sau khi xác định được danh tính của người đã khuất, người thân của cô Vương phải chấp nhận sự thật. Họ an táng cho cô sau khi thủ tục đã hoàn tất.

Theo Sohu