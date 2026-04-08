Con gái Angelina Jolie chấp nhận làm nền, xuất hiện 10 giây gây sốt điên đảo vì quá xinh

Con gái Angelina Jolie giật trọn spotlight dù chỉ làm dancer phụ họa

Mới đây, cộng đồng mạng dành sự chú ý đặc biệt vào sự xuất hiện của con gái Angelina Jolie trong một sản phẩm âm nhạc Kpop. Dù chỉ đảm nhận vai trò vũ công phụ họa, cô gái này vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ ngoại hình nổi bật được thừa hưởng từ hai ngôi sao Hollywood hàng đầu. Sự việc này không chỉ gây bất ngờ cho người hâm mộ US-UK mà còn tạo nên một làn sóng bàn tán sôi nổi trong cộng đồng fan âm nhạc Hàn Quốc.

MV What's a girl to do của Dayoung (WJSN) có sự góp mặt của con gái Angelina Jolie với vai trò vũ công phụ họa

Cụ thể, con gái đầu lòng của Angelina Jolie và Brad Pitt là Shiloh góp mặt trong MV What's a girl to do của Dayoung (WJSN). Sản phẩm âm nhạc này chính thức phát hành vào ngày 7/4. Trong đoạn teaser phát hành trước đó, Shiloh xuất hiện với những cảnh quay cận, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài sắc sảo. Nữ vũ công diện áo ren đen, đeo khuyên tai bản lớn và khuyên môi, kết hợp mái tóc tết gọn gàng, toát lên vẻ gợi cảm pha lẫn cá tính.

Ngay sau khi MV chính thức ra mắt, diện mạo và thần thái của Shiloh lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự bất ngờ trước nhan sắc của ái nữ nhà Jolie-Pitt. Dù không đứng ở vị trí trung tâm khung hình và chỉ nhảy phụ họa cho Dayoung, nhan sắc tự nhiên cùng biểu cảm cực ngầu vẫn giúp cô không hề bị lu mờ.

Cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho thái độ làm việc chuyên nghiệp của cô. Việc một nhân vật xuất thân từ gia đình quyền lực bậc nhất Hollywood sẵn sàng tham gia casting và làm vũ công phụ họa cho một nghệ sĩ Kpop khiến công chúng có cái nhìn đầy thiện cảm. Nhiều người cho rằng cô hoàn toàn có thể dùng bệ phóng gia đình để tiến thẳng vào giới giải trí nhưng lại chọn cách đi lên từ những bước nhỏ nhất.

Điểm thú vị hơn cả là nữ vũ công đã tự giành lấy cơ hội bằng thực lực của chính mình. Đại diện công ty Starship Entertainment đã chính thức lên tiếng chia sẻ với tờ Star Today về quá trình tuyển chọn. Theo đó, phía công ty tổ chức một đợt tuyển chọn mở tại Mỹ nhằm tìm kiếm vũ công cho MV của Dayoung. Trong số các ứng viên tham gia dự tuyển, có một số nghệ sĩ thuộc nhóm nhảy Culture. Shiloh đã tự mình nộp hồ sơ, vượt qua nhiều ứng viên để vào đến vòng cuối cùng và được chọn tham gia dự án.

Shiloh (ngoài cùng bên trái) với vai trò vũ công phụ họa trong MV của Dayoung

Phía công ty Hàn Quốc cũng khẳng định thêm rằng ngay cả sau khi quá trình quay hình kết thúc, họ hoàn toàn không biết cô là con ruột của Angelina Jolie và Brad Pitt. Sự thật này chỉ tình cờ được ê-kíp phát hiện trong thời gian gần đây.

Khi con gái của siêu sao tự lực cánh sinh

Shiloh sinh năm 2006, là con ruột đầu lòng của Angelina Jolie và Brad Pitt. Cô luôn nhận được sự quan tâm của truyền thông và công chúng ngay từ khi còn nhỏ. Sau khi cặp sao đình đám chia tay vào năm 2016, Shiloh chuyển đến sống cùng mẹ và các anh chị em. Một bước ngoặt lớn xảy ra vào năm 2024, đúng dịp sinh nhật 18 tuổi, cô quyết định xin bỏ họ bố và đổi tên từ Shiloh Jolie Pitt thành Shiloh Jolie.

Khác với thế hệ thứ hai của nhiều ngôi sao Hollywood thường chọn nối nghiệp diễn xuất, Shiloh không theo nghề diễn mà dành trọn đam mê dành cho vũ đạo. Vũ công Kolanie Marks, thầy hướng dẫn trực tiếp của Shiloh Jolie, từng nhận xét cô luôn rất kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc với những động tác hay vũ đạo khó. Cô cũng không giới hạn bản thân khi học hỏi từ nhiều giáo viên hướng dẫn khác nhau và luôn tận tâm với bất kỳ bài tập nào.

Sự nỗ lực bền bỉ đó đã dần mang lại những thành quả ấn tượng. Năm 2022, màn trình diễn của Shiloh trên nền nhạc ca khúc Vegas của ca sĩ Doja Cat bắt đầu gây chú ý mạnh mẽ và thu về hơn một triệu lượt xem. Cô nàng thu hút lượng người hâm mộ không nhỏ nhờ những video ghi lại cảnh tập luyện và biểu diễn tại các studio ở Los Angeles do các fanpage đăng tải. Gần đây nhất, đoạn clip Shiloh nhảy trên nền nhạc ca khúc APT. của ROSÉ và Bruno Mars từng gây bão cõi mạng, phô diễn trọn vẹn những bước nhảy thuần thục và khả năng cảm nhịp nhạy bén của cô.

Không chỉ dừng lại ở vai trò vũ công biểu diễn, Shiloh còn đang vươn mình sang nhiều lĩnh vực khác. Năm 2025, ái nữ nhà Jolie-Pitt tiếp tục tiến xa hơn khi chính thức ra mắt với vai trò biên đạo múa. Cô hoạt động dưới nghệ danh Shi Jolie tại một sự kiện thời trang của nhà mốt Isabel Marant. Việc xuất hiện đầy năng lượng trong MV What's a girl to do lần này tiếp tục là minh chứng rõ nét cho thấy Shiloh đang từng bước xây dựng sự nghiệp độc lập và vững chắc dựa trên chính tài năng thực thụ.