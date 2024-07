Con gái 2 tuổi bị mắc kẹt trong xe ô tô giữa trời nắng, người cha thản nhiên đứng quay clip cảnh con gào khóc bên trong xe suốt 30 phút để đăng lên mạng kiếm tương tác

Theo SCMP, cặp vợ chồng người Nhật Bản nổi tiếng mạng xã hội với cái tên raunano_family và có khoảng 58.000 người theo dõi trên YouTube đã gây phẫn nộ khi quay cảnh cô con gái hai tuổi của họ bị nhốt trong xe hơi giữa trời nắng nóng để tăng lượng truy cập mạng xã hội.

Cuối tháng 5, họ đăng tải video có tựa đề "Con gái tôi bị nhốt trong xe dưới nắng gắt". Người cha cho biết anh ta quay video này trong lúc đến trường mẫu giáo để đón con trai và hai cô con gái nhỏ.

Bé Nanoka gào khóc vì hoảng sợ sau khi bị mắc kẹt trong xe ô tô

Trong chuyến đi, anh đặt cô con gái lớn Nanoka (2 tuổi) ngồi ở ghế sau và đóng cửa lại. Khi chuẩn bị đặt con gái nhỏ hơn ngồi cạnh chị gái, Nanoka đã vô tình khóa trái cửa xe.

Đối mặt với tình huống khẩn cấp, người cha không lập tức tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc phá cửa để cứu con mà bắt đầu lấy điện thoại ra quay lại phản ứng của con mình. Anh ta lớn tiếng kêu lên: "Trời ơi, Nanoka bị nhốt trong xe. Xe bị khóa và cô bé không thể ra ngoài!".

Trong video, cô bé 2 tuổi khóc nức nở, người ướt đẫm mồ hôi. Còn người cha vẫn cố gắng hướng dẫn em cách mở khóa cửa xe - nhiệm vụ thường được cho là vượt quá khả năng của trẻ 2 tuổi.

Bố mẹ Nanoka lên tiếng xin lỗi vì hành động sai trái của mình

Đáng nói, sau khi quay được clip, thay vì gọi cảnh sát, người cha bình tĩnh liên lạc với một thợ khóa để giải thoát cho Nanoka. Theo báo cáo, bé gái đã bị kẹt trong xe với hơi nóng hầm hập trong hơn 30 phút. Hiện chưa rõ sự việc này có ảnh hưởng đến sức khỏe của em hay không.

Clip sau đó được đăng tải lên mạng xã hội nhằm câu kéo lượt xem. Tuy nhiên, dân mạng cả trong và ngoài nước đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động của người cha.

"Cha mẹ này thật là điên rồ. Tôi từng gặp tình huống tương tự, lúc đó tim tôi như vỡ ra và hồi hộp đến mức cảm giác như mình không còn sống nữa. Thật đáng kinh ngạc khi ai đó có thể bình tĩnh đến mức quay lại cảnh này bằng điện thoại", một người lên tiếng.

"Tiền kiếm được từ việc đánh cược mạng sống của con gái mình có khiến các bạn cảm thấy thoải mái không?", một người khác bình luận.

Cộng đồng mạng lo lắng Nanoka có bị ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý hay không sau khi bị nhốt trên xe suốt 30 phút

Sau làn sóng chỉ trích dữ dội, cặp vợ chồng đã lên tiếng xin lỗi, tuyên bố rằng họ "rất tiếc vì đã thực hiện một video khiến mọi người cảm thấy khó chịu". Dù vậy, sự việc này đã khơi lại những bi kịch trong quá khứ, khi một số trẻ em Nhật Bản thiệt mạng do bị bỏ quên trên xe.

Tháng 9/2023, một người phụ nữ 53 tuổi ở Okayama (Nhật Bản) đã bỏ cháu trai 2 tuổi trong xe ô tô suốt 9,5 giờ. Cháu bé đã tử vong, nghi ngờ do say nắng. Cơ quan chức năng ước tính nhiệt độ bên trong xe vượt quá 40 độ C.

Không chỉ Nhật Bản, sự việc của gia đình raunano_family sau đó đã được truyền thông Trung Quốc đưa tin và tạo ra làn sóng giận dữ không kém.

"Liệu có nên tước quyền nuôi con của cặp đôi này vì hành vi cố ý bạo hành trẻ em hay không?" một cư dân mạng Trung Quốc đặt câu hỏi.

"Tôi không thể hiểu nổi tại sao ai đó lại có thể quên con mình trong xe cả nửa ngày. Ngay cả khi nuôi một con mèo, tôi cũng liên tục kiểm tra xem nó đang trốn ở đâu trong nhà để đảm bảo nó không ra ngoài. Nếu không thích trẻ con, tôi nghĩ bạn đừng sinh con", một người khác chia sẻ.

Theo SCMP