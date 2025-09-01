Con đường đẹp bậc nhất Hà Nội với hàng cây trăm tuổi, nhất định phải check-in một lần

Phố Phan Đình Phùng nằm trong quận Ba Đình cũ, Hà Nội, dài khoảng 1,5 km, nối từ phố Mai Xuân Thưởng đến phố Hàng Cót. Thời Pháp thuộc, con đường này từng được gọi là đại lộ Các-nô (Boulevard Carnot), quy hoạch theo phong cách kiến trúc châu Âu với vỉa hè rộng, thoáng đãng và hàng cây xanh rợp bóng hai bên.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, phố chính thức mang tên Phan Đình Phùng – vị danh tướng trong phong trào Cần Vương.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ đẹp cổ kính, được xem là một trong những con đường đẹp nhất Thủ đô.

Điều khiến con đường này trở thành điểm check-in quen thuộc chính là hàng sấu cổ thụ thẳng tắp. Nhiều cây đã tồn tại hơn trăm năm, tạo nên mái vòm xanh mướt vào mùa hè, và chuyển sang sắc vàng lãng mạn mỗi khi lá rụng vào cuối thu. Vào thời điểm ấy, chỉ cần giơ máy lên, bạn đã có ngay những bức ảnh chẳng khác gì khung cảnh trong phim Hàn Quốc. Không ít bạn trẻ gọi nơi đây là “Seoul phiên bản Hà Nội” cũng vì lẽ đó.

Phố Phan Đình Phùng (Ảnh: Nguyễn Tùng/Dân Việt)

Ngoài hàng cây, Phan Đình Phùng còn gây ấn tượng với những biệt thự Pháp cổ nằm rải rác hai bên đường. Tường vàng, cửa xanh, mái ngói đỏ… tất cả tạo nên phông nền mang đậm chất vintage.

Không khí ở đây cũng là một điểm cộng. Dù nằm ngay cạnh khu phố cổ đông đúc, Phan Đình Phùng vẫn giữ được sự yên tĩnh, chậm rãi. Những buổi sáng sớm hay chiều muộn, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân thong dong đi bộ, đạp xe dưới tán cây, hay ngồi quán cà phê ven đường tận hưởng nhịp sống bình dị của Hà Nội.

Gợi ý chụp ảnh đẹp tại đường Phan Đình Phùng

- Mùa đẹp nhất: Tháng 3–4 và tháng 10–12, khi lá sấu vàng rụng, khung cảnh lãng mạn chẳng kém trời Âu.

- Khung giờ vàng: Buổi sáng từ 7h–9h hoặc chiều 16h–17h, ánh sáng nhẹ, ít xe cộ, lên ảnh cực đẹp.

- Góc chụp hot: Vỉa hè lát gạch dưới hàng sấu xanh mướt; Các biệt thự Pháp cổ với cửa xanh, tường vàng; Toàn cảnh con đường khi phủ đầy lá rụng.

- Trang phục gợi ý: Các tông trắng, be, nâu, vàng nhạt sẽ nổi bật trên nền lá xanh hoặc vàng rực.

Ảnh minh họa.

Phan Đình Phùng không chỉ là một con đường, mà còn là một mảnh ký ức của Hà Nội. Mỗi mùa, nơi đây lại khoác lên vẻ đẹp khác nhau, từ xanh mướt mùa hè, vàng rực mùa thu cho tới những buổi tối lung linh ánh đèn.

Với giới trẻ, đây chắc chắn là địa chỉ “phải đến một lần trong đời” để vừa sống chậm, vừa ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ về Thủ đô.