Con dâu nhà Beckham nói về vai diễn trong phim 18+ gây sốc

Con dâu nhà Beckham vào vai Franny Forst - vợ của Byron Forst (hay còn gọi là The Corporation) do Ashton Kutcher thủ vai - người đã xây dựng đế chế nghìn tỷ USD thông qua loại thuốc siêu việt mang tên “The Beauty”. Được sử dụng bằng cách tiêm hoặc lây truyền qua đường tình dục, loại thuốc này hứa hẹn sẽ giúp người dùng trở thành phiên bản hoàn hảo nhất về thể chất của chính họ.

Nhân vật người vợ Franny đã kịch liệt phản đối loại thuốc này và những gì nó đại diện. "The Beauty" mang lại cho người dùng vẻ ngoài hấp dẫn thông qua sự thay đổi về thể chất và di truyền. Mặc dù thuốc được chuẩn bị để phân phối như một phương pháp điều trị, nhưng một biến thể lây truyền qua đường tình dục lan rộng nhanh chóng, trong khi các thế lực đứng sau loại thuốc này tìm cách che giấu sự lây lan và các tác dụng phụ gây chết người của thuốc.

Phim The Beauty gây sốc với loạt hình ảnh táo bạo và câu chuyện gây tranh cãi (Ảnh: FX)

Trong suốt mùa phim vai diễn được ngôi sao kỳ cựu Isabella Rossellini thủ vai. Trong tập cuối mùa đầu tiên mới lên sóng, con trai của Byron và Franny tiêm cho cô loại thuốc "The Beauty". Byron sau đó bị sốc khi thấy vợ mình biến đổi với diện mạo hoàn toàn khác. Vai diễn lúc này được chuyển sang Nicola Peltz Beckham đảm nhận. Từ đây dẫn tới cao trào bi kịch mới cho các nhân vật. Người vợ trẻ trung, xinh đẹp hơn nhưng đau khổ vì cảm thấy như một tù nhân bị giam cầm trong một cơ thể không phải của mình và thậm chí đã cố gắng tự tử. Khi nhân vật rơi vào tình trạng phải duy trì sự sống bằng máy máy, người chồng - người đứng đầu đế chế "The Beauty" - dường như được thức tỉnh, tập trung nguồn lực vào việc ngăn chặn sự lây lan của loại "thần dược" đáng sợ.

Nicola Peltz Beckham hóa thân thành phiên bản trẻ trung, xinh đẹp của nhân vật người vợ do nữ diễn viên kỳ cựu Isabella Rossellini đảm nhận (Ảnh: FX)

Chia sẻ với The Hollywood Reporter về việc tham gia bộ phim truyền hình The Beauty, Nicola Peltz Beckham cho biết: "Ryan (nhà sản xuất, sáng tạo nội dung nổi tiếng Ryan Murphy - PV) nói với tôi rằng ông ấy đang cân nhắc tôi cho bộ phim mới này, và khi ông giải thích cho tôi hiểu, tôi đã rất hào hứng khi được hợp tác và trở thành một phần trong thế giới The Beauty. Tôi là một fan cuồng nhiệt của Ryan và mọi thứ ông ấy làm".

Nói về vai diễn mang tính bước ngoặt của mình đối với nhân vật người chồng khi chứng tiến sự thay đổi, khổ đau và việc kề cận cái chế của vợ, Nicola cho biết thêm: "Tôi muốn nhìn thấy những điều tốt đẹp và tôi thực sự nghĩ rằng ý nghĩ mất cô ấy đã ảnh hưởng rất nhiều đến anh ấy. Ashton Kutcher là một diễn viên tuyệt vời. Khi xem tập phim đó, tôi thực sự xúc động". Nữ người mẫu kiêm diễn viên cũng chia sẻ điều cô tâm đắc từ thông điệp mà bộ phim cũng như vai diễn mang tới, đó là không nên chạy theo tuổi trẻ và hãy cảm thấy may mắn khi có thể tự mình sống trọn vẹn tuổi già.



Nicola Peltz Beckham đã tham gia diễn xuất trong một số bộ phim. Cô còn là đạo diễn của phim Lola ra mắt năm 2024 (Ảnh: Getty Images)

Được hóa thân vào "phiên bản trẻ" của nhân vật do nữ diễn viên huyền thoại như Isabella Rossellini đảm nhận với Nicola là vinh dự lớn lao. Cô mong muốn có thể tiếp tục tham gia câu chuyện trong những mùa tiếp theo.

The Beauty là series phim thể loại kinh dị nhận được rất nhiều sự chú ý cũng như tranh cãi thời gian qua vì sự táo bạo, dữ dội, tính châm biếm sâu sắc phía sau câu chuyện hư cấu về một loại "thần dược". Trong dàn sao hùng hậu tham gia phim, Nicola Peltz Beckham chỉ là một khách mời với đất diễn khá khiêm tốn. Nhưng sức nặng trong vai trò của nhân vật, cộng với loạt thông tin ồn ào về gia đình Beckham thời gian qua đã biến nữ diễn viên trở thành tâm điểm.

Chuyện lục đục, căng thẳng của gia đình Beckham thời gian qua thu hút sự quan tâm của báo giới (Ảnh: Getty Images)

Trước những câu hỏi từ phía The Hollywood Reporter về chuyện nhà, về mối quan hệ căng thẳng với gia đình chồng, Nicola đã khéo léo chuyển hướng sang các hoạt động nghệ thuật. Cô cho biết thời gian qua đã tập trung vào việc dựng phim mới để hoàn thành đúng tiến độ và cả kế hoạch tham dự Liên hoan phim Cannes sắp tới. "Thật tuyệt vời khi được tập trung vào việc đó và thỏa sức sáng tạo. Việc đó thực sự rất thú vị, và tôi rất hào hứng chờ đợi bộ phim ra mắt".

Khi được hỏi "sẽ tập trung nhiều hơn vào công việc đạo diễn trong tương lai hay tiếp tục cân bằng giữa công việc này với diễn xuất", Nicola cho biết: "Diễn xuất chắc chắn là niềm đam mê đầu tiên của tôi. Tôi đã yêu thích nó từ năm 11 tuổi, nhưng tôi thực sự thích được tham gia vào quá trình kể chuyện bằng mọi cách...".