Khi lương hưu trở thành "nguồn tài chính chính" của cả gia đình

"Tôi tên là Wang Xiulian, 67 tuổi, từng làm kế toán tại một nhà máy. Sau khi nghỉ hưu, tôi có khoản lương hưu hơn 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Số tiền không quá lớn, nhưng đủ để trang trải cuộc sống tuổi già".

Giống nhiều bậc cha mẹ Á Đông, bà dành phần lớn tích lũy của mình cho con cái. Khi con trai kết hôn, vợ chồng bà đã đưa toàn bộ 200.000 tệ tiền tiết kiệm, thậm chí bán luôn căn nhà cũ để hỗ trợ con mua nhà.

Không dừng lại ở đó, bà còn đưa thẻ nhận lương hưu cho con dâu để phụ giúp chi tiêu sinh hoạt.

Ở thời điểm đó, bà nghĩ đây là cách giúp con cái giảm áp lực tài chính khi mới lập gia đình.

Nhưng chính quyết định này lại khiến khoản lương hưu – vốn là nguồn đảm bảo tuổi già – dần trở thành ngân sách chi tiêu chung của cả nhà.

"Giới hạn" trong lời nói - nhưng lại không có giới hạn trong chi tiêu

Sau vài năm sống chung, bà bắt đầu nhận thấy một điều bất thường: phần lớn chi phí sinh hoạt của gia đình đều dựa vào tiền của vợ chồng bà.

Từ tiền ăn uống, điện nước đến các khoản phát sinh cho cháu nhỏ… đều được chi từ lương hưu. Trong khi đó, con trai và con dâu ít khi chủ động chia sẻ trách nhiệm tài chính.

Điều khiến bà buồn hơn là con dâu thường xuyên nhắc đến hai chữ "giới hạn":

"Mẹ đừng vào phòng tụi con dọn dẹp nữa, mẹ phải biết giới hạn." "Mẹ đừng quản chuyện chúng con đặt đồ ăn, mẹ cần tôn trọng lối sống của tụi con."

Những lời nói tưởng chừng chỉ liên quan đến sinh hoạt, nhưng thực chất lại cho thấy một nghịch lý: người đóng góp tài chính lại dần trở thành người bị yêu cầu phải "biết điều".

Khi chi phí sinh hoạt tăng, người già lại trở thành người phải "tiết kiệm hơn"

Khoản lương hưu khoảng 4.000 tệ mỗi tháng dần trở nên không đủ khi phải gánh chi phí cho cả gia đình.

Để bù đắp, chồng bà phải đi làm thêm ca đêm với mức thu nhập khoảng 2.000 tệ/tháng. Có thời điểm, vì chi phí y tế phát sinh, cuộc sống trở nên khá chật vật.

Khi bà đề cập đến việc chi tiêu đang vượt quá khả năng, con dâu lại tỏ ra khó chịu và cho rằng bà nên "tiết kiệm hơn".

Điều này khiến bà nhận ra: khi tài chính không còn rõ ràng, người lớn tuổi rất dễ rơi vào thế bị động, dù chính họ đang là người hỗ trợ nhiều nhất.

Quyết định chuyển sang sống với con gái - bước ngoặt tài chính tuổi già

Sau một lần bị ốm nhưng vẫn bị trách vì không nấu ăn, bà quyết định chuyển sang sống cùng con gái.

Không còn nhà riêng vì đã bán để giúp con trai mua nhà, bà và chồng chỉ còn lựa chọn duy nhất là nương nhờ con gái.

May mắn, con gái và con rể sẵn sàng chăm sóc bố mẹ mà không yêu cầu đóng góp tài chính. Bà cũng làm lại thẻ ngân hàng để nhận lương hưu trực tiếp.

Khi không còn phải chi trả cho cả gia đình con trai, khoản lương hưu bắt đầu đủ để đảm bảo cuộc sống ổn định.

Điều thay đổi lớn nhất không phải là số tiền nhiều hơn, mà là cảm giác an tâm khi tài chính nằm trong tay mình.

Khi không còn khoản lương hưu, áp lực chi tiêu mới thực sự lộ rõ

Sau khi bà chuyển đi, gia đình con trai bắt đầu gặp khó khăn trong việc cân đối chi tiêu.

Không còn khoản hỗ trợ hàng tháng, họ phải tự lo toàn bộ chi phí sinh hoạt, từ tiền ăn đến chăm sóc con cái.

Lúc này, con dâu mới nhận ra vai trò quan trọng của khoản lương hưu trước đây. Cô tìm đến xin lỗi và mong bà quay về sống chung như trước.

Nhưng lần này, bà quyết định giữ quyền chủ động tài chính cho bản thân. Bà chia sẻ rằng việc quay lại chỉ có thể xảy ra khi sự tôn trọng được đặt đúng vị trí, không phải vì nhu cầu tiền bạc.

Bài học tài chính: Tuổi già cần giữ một "giới hạn" rõ ràng về tiền bạc

Câu chuyện của bà Wang không chỉ là mâu thuẫn gia đình, mà còn phản ánh một vấn đề tài chính phổ biến: nhiều người lớn tuổi sẵn sàng hỗ trợ con cái nhưng lại quên giữ lại một phần an toàn cho bản thân.

Một số nguyên tắc tài chính thường được khuyến nghị cho người trung niên và nghỉ hưu:

- Không chuyển toàn bộ tài sản hoặc nguồn thu nhập cho con cái quá sớm

- Luôn giữ một khoản dự phòng đủ chi tiêu nhiều năm

- Tách bạch tài chính giữa các thế hệ để tránh phụ thuộc

- Xác định rõ giới hạn hỗ trợ để không ảnh hưởng đến cuộc sống tuổi già

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, lương hưu không chỉ là thu nhập – mà còn là "quyền lựa chọn" cách sống những năm cuối đời.