Con dâu đánh gãy xương sườn mẹ chồng vì không chịu trông cháu, con trai bênh vợ khẳng định “mẹ có lỗi trước"

Người đàn ông cảm thấy mẹ không những nên giúp trông cháu mà còn phải trông cháu thật tốt.

Gần đây, một vụ tranh chấp gia đình tại Gia Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận. Vì bất mãn việc mẹ chồng không giúp trông cháu, người con dâu đã nhẫn tâm đánh gãy bốn chiếc xương sườn của mẹ chồng. Điều gây sốc hơn cả là người con trai dù biết rõ vợ mình nhiều lần ra tay đánh đập mẹ, nhưng vẫn khăng khăng cho rằng người mẹ "có lỗi trước", sai vì đã tái hôn, sai vì không chịu trông cháu giúp anh ta.

Tổng hợp từ truyền thông, một người đàn ông họ Tiêu có cha đã qua đời, mẹ và chị gái hiện đang sống tại Gia Hưng, còn anh ta và anh trai thì ở quê nhà. Gần đây, anh Tiêu từ An Huy đến nhà chị gái ở Hải Ninh, Gia Hưng. Anh ta cho rằng mẹ không trông cháu tử tế mà chỉ mải mê yêu đương, còn chị gái thì bênh vực mẹ, không chịu nói cho anh ta biết điều gì.

Con dâu đánh gãy 4 xương sườn của mẹ chồng. Nguồn: Ảnh chụp từ Đại Hà Báo

Chị gái anh Tiêu bày tỏ, mẹ đã khổ cả một đời, nay tìm được người bạn già tâm đầu ý hợp, là bậc con cháu chị rất ủng hộ. Tuy nhiên, quan điểm của anh Tiêu lại hoàn toàn trái ngược với chị gái. Anh ta cảm thấy mẹ không những nên giúp trông cháu mà còn phải trông cháu thật tốt.

Anh Tiêu thừa nhận mối quan hệ giữa mẹ và vợ rất tệ, vợ anh ta cũng không chỉ một lần ra tay với mẹ chồng. Thế nhưng anh ta vẫn cho rằng mẹ là người "có lỗi trước". Chị gái anh Tiêu đưa ra một bức ảnh và nói rằng đây là thương tích của mẹ trong lần gần nhất bị em dâu đánh: "Gãy xương sườn, chính là 4 chiếc này".

Về sự việc này, truyền thông bình luận rằng việc đánh gãy bốn chiếc xương sườn đã cấu thành hành vi phạm pháp cố ý gây thương tích, thế nhưng trong mắt người con trai, kẻ sai trái lại là người mẹ "không trông cháu, đi tìm bạn già". Đằng sau logic vặn vẹo này là sự trói buộc đạo đức đã ăn sâu vào xương tủy: cha mẹ phải hy sinh vì con cái đến cùng, việc trông cháu là nghĩa vụ đương nhiên.

Rất nhiều cư dân mạng sau khi xem tin cũng vô cùng sửng sốt. Một người viết: "Chắc chắn là do người con trai nuông chiều vợ nên mới để cô ta đánh mẹ chồng", "Cho dù không trông cháu thì cũng không phải là lý do để đánh người, lại còn đánh nghiêm trọng đến mức này", "Người bây giờ nghĩ gì vậy, con mình sinh ra mà lại đi trách người khác không trông giúp", "Đây là hành vi ngược đãi người già", "Người con trai này thật quá tệ".

Nguồn: ETtoday