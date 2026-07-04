HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Con dâu đánh gãy xương sườn mẹ chồng vì không chịu trông cháu, con trai bênh vợ khẳng định “mẹ có lỗi trước"

Chi Chi
|

Người đàn ông cảm thấy mẹ không những nên giúp trông cháu mà còn phải trông cháu thật tốt.

Gần đây, một vụ tranh chấp gia đình tại Gia Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận. Vì bất mãn việc mẹ chồng không giúp trông cháu, người con dâu đã nhẫn tâm đánh gãy bốn chiếc xương sườn của mẹ chồng. Điều gây sốc hơn cả là người con trai dù biết rõ vợ mình nhiều lần ra tay đánh đập mẹ, nhưng vẫn khăng khăng cho rằng người mẹ "có lỗi trước", sai vì đã tái hôn, sai vì không chịu trông cháu giúp anh ta.

Tổng hợp từ truyền thông, một người đàn ông họ Tiêu có cha đã qua đời, mẹ và chị gái hiện đang sống tại Gia Hưng, còn anh ta và anh trai thì ở quê nhà. Gần đây, anh Tiêu từ An Huy đến nhà chị gái ở Hải Ninh, Gia Hưng. Anh ta cho rằng mẹ không trông cháu tử tế mà chỉ mải mê yêu đương, còn chị gái thì bênh vực mẹ, không chịu nói cho anh ta biết điều gì.

Con dâu đánh gãy 4 xương sườn của mẹ chồng. Nguồn: Ảnh chụp từ Đại Hà Báo

Chị gái anh Tiêu bày tỏ, mẹ đã khổ cả một đời, nay tìm được người bạn già tâm đầu ý hợp, là bậc con cháu chị rất ủng hộ. Tuy nhiên, quan điểm của anh Tiêu lại hoàn toàn trái ngược với chị gái. Anh ta cảm thấy mẹ không những nên giúp trông cháu mà còn phải trông cháu thật tốt.

Anh Tiêu thừa nhận mối quan hệ giữa mẹ và vợ rất tệ, vợ anh ta cũng không chỉ một lần ra tay với mẹ chồng. Thế nhưng anh ta vẫn cho rằng mẹ là người "có lỗi trước". Chị gái anh Tiêu đưa ra một bức ảnh và nói rằng đây là thương tích của mẹ trong lần gần nhất bị em dâu đánh: "Gãy xương sườn, chính là 4 chiếc này".

Về sự việc này, truyền thông bình luận rằng việc đánh gãy bốn chiếc xương sườn đã cấu thành hành vi phạm pháp cố ý gây thương tích, thế nhưng trong mắt người con trai, kẻ sai trái lại là người mẹ "không trông cháu, đi tìm bạn già". Đằng sau logic vặn vẹo này là sự trói buộc đạo đức đã ăn sâu vào xương tủy: cha mẹ phải hy sinh vì con cái đến cùng, việc trông cháu là nghĩa vụ đương nhiên.

Rất nhiều cư dân mạng sau khi xem tin cũng vô cùng sửng sốt. Một người viết: "Chắc chắn là do người con trai nuông chiều vợ nên mới để cô ta đánh mẹ chồng", "Cho dù không trông cháu thì cũng không phải là lý do để đánh người, lại còn đánh nghiêm trọng đến mức này", "Người bây giờ nghĩ gì vậy, con mình sinh ra mà lại đi trách người khác không trông giúp", "Đây là hành vi ngược đãi người già", "Người con trai này thật quá tệ".

Nguồn: ETtoday

Người phụ nữ tranh cãi với khách, ôm mặt "ăn vạ": Vừa xuất hiện một bài viết, công an lập tức khuyến cáo
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

01:33
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

01:07
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

01:08
Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

02:34
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại