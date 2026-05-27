Con đập vỡ bể cá quán cafe nhưng bố mẹ thản nhiên "trẻ con biết gì đâu mà la nó", rồi bỏ về không nói được 1 lời xin lỗi

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh tượng hỗn loạn tại một quán cà phê sau khi một số trẻ nhỏ đi cùng phụ huynh đến và làm vỡ bể cá cảnh bên trong quán. Tuy nhiên, điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ nằm ở thiệt hại vật chất, mà còn ở cách hành xử bị cho là thiếu trách nhiệm của người lớn đi cùng các bé, cùng “tấm lá chắn” quen thuộc: “Trẻ con biết gì đâu”.

Theo chia sẻ từ quán, sự việc xảy ra vào thời điểm quán khá đông khách. Trước đó, quán vừa đầu tư một bể cá cảnh lớn bằng kính cường lực dày 12 li nhằm tạo điểm nhấn cho không gian. Trong lúc nhiều khách đang ngồi uống nước, hai trẻ nhỏ đi cùng phụ huynh liên tục chạy nhảy, nghịch ngợm quanh khu vực bể cá.

Không chỉ đứng nhìn cá, các bé còn liên tục thọc tay xuống nước, đập vào thành kính và cố bắt cá bên trong. Nhận thấy hành vi có thể gây nguy hiểm, nhân viên quán đã chủ động tới nhắc nhở nhẹ nhàng, đề nghị các bé dừng lại để tránh xảy ra sự cố. Tuy nhiên, sự hiếu động quá mức của trẻ không được người lớn kiểm soát kịp thời, khiến hai con cá cảnh của quán chết ngay sau đó.

Đáng nói hơn, khi nhân viên tiếp tục tới trao đổi với phụ huynh và mong muốn gia đình phối hợp nhắc nhở con nhỏ vì “bể cá dễ vỡ, rất nguy hiểm”, câu trả lời nhận lại chỉ là thái độ thờ ơ:

“Trẻ con biết gì đâu mà la nó”.

Chính sự bao che và xem nhẹ này đã vô tình khiến những đứa trẻ nghĩ rằng hành vi của mình là bình thường, không cần chịu bất kỳ giới hạn nào.

Ngay sau khi nhân viên quay đi để tiếp tục phục vụ khách, các bé tiếp tục dùng vật cứng tác động mạnh vào bể kính. Chỉ ít giây sau, một tiếng “xoảng” lớn vang lên khiến toàn bộ khu vực náo loạn. Bể cá cường lực dày 12 li vỡ tung, nước tràn xối xả ra sàn cùng hàng loạt mảnh kính sắc nhọn bắn khắp nơi.

Khung cảnh trong clip sau đó khiến nhiều người bàng hoàng. Nước lênh láng khắp nền nhà, cá cảnh bị cuốn văng khắp nơi, thậm chí trôi vào cả cống thoát nước. Các mảnh kính vỡ văng lên sofa, bàn ghế và khu vực khách đang ngồi, tạo thành một khu vực nguy hiểm. Chủ quán và nhân viên phải lập tức chạy tới dọn dẹp, nhặt từng mảnh kính để tránh khách khác hoặc chính trẻ nhỏ bị thương.

Để xử lý sự cố, quán buộc phải tạm ngừng nhận khách ngay trong khung giờ đông nhất. Toàn bộ nhân viên phải bỏ dở công việc để lau dọn nước, hút bụi kính vỡ và tìm cách cứu những con cá còn sống. Thậm chí, một số khách hàng có mặt tại quán lúc đó vì quá thương tình cũng chủ động xắn tay hỗ trợ nhân viên thu dọn.

Thế nhưng, điều khiến cộng đồng mạng bức xúc nhất lại là thái độ của phụ huynh sau khi sự cố xảy ra. Theo chia sẻ từ phía quán, ngay khi chứng kiến bể cá vỡ và thấy hậu quả do con mình gây ra, người lớn đi cùng đã nhanh chóng đưa các bé rời khỏi quán. Không một lời xin lỗi, không hỏi han tình hình, cũng không đề cập tới việc bồi thường thiệt hại.

“Nhiều khi người ta không bực vì trẻ con nghịch, mà bực vì có những phụ huynh luôn dùng câu ‘cháu nó còn nhỏ biết gì đâu’ để hợp lý hóa mọi hành vi sai trái của con mình” , đại diện quán chia sẻ đầy bất lực.

Sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, phần lớn ý kiến đều cho rằng trẻ nhỏ hiếu động là điều dễ hiểu, bởi ở độ tuổi đó các bé chưa thể nhận thức đầy đủ về nguy hiểm hay giá trị tài sản. Tuy nhiên, chính vì vậy vai trò giám sát và dạy con của cha mẹ càng quan trọng hơn.

Nhiều người cho rằng việc liên tục dùng lý do “trẻ còn nhỏ” để bỏ qua hành vi sai không chỉ khiến con thiếu ý thức nơi công cộng, mà còn vô tình dạy trẻ cách trốn tránh trách nhiệm. Một đứa trẻ được bao che mọi lỗi lầm sẽ rất khó học được giới hạn, sự tôn trọng người khác cũng như cách chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân khi trưởng thành.

Hiện phía quán cho biết đang trích xuất camera để thống kê thiệt hại và xem xét hướng xử lý tiếp theo. Câu chuyện cũng tiếp tục trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội, như một lời nhắc nhở về văn hóa ứng xử nơi công cộng và trách nhiệm của cha mẹ trong việc đồng hành, quản lý con nhỏ thay vì phó mặc cho câu nói quen thuộc: “Trẻ con biết gì đâu”.