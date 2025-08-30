“Con cưng” của các concert quốc gia: Mỹ nhân có giọng hát miễn chê, visual trẻ đến mức đi lạc vào Khối Thiếu Nhi cũng khó nhận ra

Nhắc đến ca sĩ đắt show “concert quốc gia” mà bỏ qua Dương Hoàng Yến là một thiếu sót. Tháng 8 của nữ ca sĩ kín mít lịch trình với những sự kiện tầm cỡ quốc gia. Ngay đầu tháng, Dương Hoàng Yến đã trình diễn tại Lễ Kỷ Niệm 30 năm thành lập Tập Đoàn May Việt Nam ở Hà Nội (1/8), chỉ một ngày sau góp mặt tại lễ khai trương khu du lịch ở Bắc Ninh (2/8). Dương Hoàng Yến tiếp tục trở lại Hà Nội giới thiệu dự án Trái Tim Vịnh Di Sản (3/8) và tham gia cầu truyền hình Dưới Cờ Vinh Quang (9/8).

Giữa tháng, Dương Hoàng Yến ra Đà Nẵng biểu diễn tại Gala Dinner Hiệp Hội Trải Nghiệm Việt Nam (16/8) trước khi quay lại Hà Nội cho concert Tôi Là Người Việt Nam (17/8). Cuối tháng, cô xuất hiện tại TP.Hồ Chí Minh trong fanmeeting (23/8) và concert Sao Nhập Ngũ (24/8), trở lại Hà Nội tham dự concer t Việt Nam Trong Tôi (26/8) và lễ khai mạc triển lãm 80 năm "Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc" (28/8).

Khoảnh khắc nữ ca sĩ đi lạc vào Khối Thiếu Nhi trong buổi sơ duyệt hôm 27/8 gây sốt vì quá đáng yêu

Dương Hoàng Yến đi giữa Khối Thiếu Nhi mà không ai nhận ra

Sắp tới, Dương Hoàng Yến còn tham gia diễu hành ngày 2/9, biểu diễn trong Đại lễ. Khoảnh khắc nữ ca sĩ đi lạc vào Khối Thiếu Nhi trong buổi sơ duyệt hôm 27/8 gây sốt vì quá đáng yêu, visual trẻ trung và vóc dáng nhỏ nhắn khiến cô gần như hòa lẫn giữa các em nhỏ, tạo nên một hình ảnh vừa dễ thương vừa đáng nhớ.

Loạt khoảnh khắc "tiên tử kết màn" của Dương Hoàng Yến:

Hình ảnh gây sốt trên sóng Tự Hào Là Người Việt Nam

Nụ cười ngọt ngào tại concert Sao Nhập Ngũ

Dương Hoàng Yến ở fanmeeting

Dương Hoàng Yến còn được cư dân mạng gọi là “tiên tử kết màn” nhờ khoảnh khắc chào cờ cuối mỗi màn trình diễn ca khúc Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời. Tại chương trình Tự Hào Là Người Việt Nam diễn ra ở SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, lần đầu tiên trình diễn Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời trước hàng nghìn khán giả, Dương Hoàng Yến mang đến một màn trình diễn trọn vẹn tinh thần tự hào dân tộc qua từng câu hát. Phân cảnh chào cờ ở đoạn kết của tiết mục nhanh chóng viral trên mạng xã hội, khoảnh khắc “tiên tử kết màn” với visual sáng bừng và cách chào điều lệnh chuẩn quân đội được chia sẻ rộng rãi khắp các diễn đàn.

Dương Hoàng Yến mang thông điệp yêu nước lên sân khấu fanmeeting

Sau đó, Dương Hoàng Yến tiếp tục gây sốt khi trình diễn ca khúc này tại concert Sao Nhập Ngũ. Màn trình diễn không chỉ khiến khán giả tại chỗ vỡ òa mà còn tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ trên Facebook và TikTok, với hàng chục nghìn lượt xem và hàng ngàn bình luận khen ngợi. Nhiều người yêu nhạc nhận định phần trình diễn của nữ ca sĩ vừa thỏa mãn phần nghe vừa làm mãn nhãn phần nhìn.

Nhờ 2 lần viral, Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời chiếm được cảm tình nhờ chất lượng nghệ thuật và thông điệp ý nghĩa

Nhờ 2 lần viral, Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời chiếm được cảm tình nhờ chất lượng nghệ thuật và thông điệp ý nghĩa. Ca từ sâu sắc, giai điệu ngọt ngào cùng cách thể hiện đầy cảm xúc của Dương Hoàng Yến khiến ca khúc trở thành một bản tuyên ngôn nhẹ nhàng nhưng đầy tự hào về tình yêu đất nước. Nhiều ý kiến cho rằng bài hát xứng đáng được phổ biến rộng rãi hơn, thậm chí trở thành một trong những bài hát được sử dụng trong các dịp lễ lớn như Quốc khánh 2/9.

Dương Hoàng Yến chọn con đường bền vững khi gắn bó với dòng nhạc mang tính cộng đồng, qua đó khẳng định mình như một “nghệ sĩ của concert quốc gia”

Dương Hoàng Yến là gương mặt quen thuộc trong các chương trình nghệ thuật cấp Nhà nước. Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ đều mang đến phong thái chuyên nghiệp, giọng hát live nội lực và cảm xúc, đủ sức lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc đến hàng nghìn khán giả. Việc liên tục được tin tưởng giao trọng trách trình diễn trong những sự kiện tầm vóc đã cho thấy vị trí đặc biệt của cô. Không chạy theo các sản phẩm thị trường, Dương Hoàng Yến chọn con đường bền vững khi gắn bó với dòng nhạc mang tính cộng đồng, qua đó khẳng định mình như một “nghệ sĩ của concert quốc gia” góp phần làm đẹp thêm những khoảnh khắc thiêng liêng của đất nước.