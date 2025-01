Con của "tiểu tam bị ghét nhất showbiz" và người tình U70 chưa ra đời đã thành tỷ phú, thừa kế hơn 2000 tỷ đồng?

Sau hơn 1 thập kỷ bên nhau, cuối cùng cặp đôi Kim Min Hee - Hong Sang Soo sắp chào đón con đầu lòng. Thông tin "tiểu tam bị ghét nhất showbiz" mang thai nhận về nhiều sự đàm tiếu và bàn tán từ công chúng.

Đến ngày 20/1, YTN Radio đã dự đoán về khả năng đứa bé thừa kế khối tài sản khổng lồ của Hong Sang Soo. Luật sư Kim Miru cho biết: "Cả 2 chưa đăng ký kết hôn hợp pháp, đứa trẻ được sinh ra không trong bối cảnh hôn nhân. Kim Min Hee sẽ đăng ký khai sinh đứa bé là con cô ấy, và Hong Sang Soo sẽ tiến hành thủ tục nhận cha con. Con ngoài giá thú cũng là con nên theo pháp luật dân sự về quyền thừa kế, nếu đứa bé có dòng máu trực hệ thì sẽ đương nhiên được thừa kế tài sản".

Đứa bé Kim Min Hee sinh ra có quyền thừa kế tài sản của Hong Sang Soo

Có thông tin Hong Sang Soo được thừa kế 120 tỷ won (2093 tỷ đồng) từ mẹ mình. Mẹ của đạo diễn U70 là bà Jeon Ok Sook, vốn là 1 nhân vật quyền lực trong làng điện ảnh Hàn Quốc. Bà là nhà làm phim nữ đầu tiên trong ngành nghệ thuật đại chúng tại Hàn Quốc, từng kinh doanh tại Nhật Bản nên tích lũy được khối tài sản khủng.

Nếu Hong Sang Soo hoàn tất thủ tục nhận con của Kim Min Hee, đứa bé cũng có quyền thừa kế. Trước khi đến với minh tinh xứ Hàn, Hong Sang Soo từng kết hôn vào năm 1985 và có 1 con gái. Ông đã đệ đơn ly dị để đến với "nàng thơ" Kim Min Hee.

Theo quy định pháp luật, vợ hợp pháp của đạo diễn nhận 1,5 phần, còn các con nhận 1 phần. Tuy nhiên việc phân chia cụ thể còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu Hong Sang Soo để lại di chúc trao toàn bộ tài sản cho Kim Min Hee và đứa bé chưa chào đời, vợ hợp pháp chỉ có thể yêu cầu trao phần tài sản tối thiểu vô cùng ít ỏi theo quy định.

Hong Sang Soo có khối tài sản hơn 2000 tỷ đồng được thừa kế từ mẹ

Hong Sang Soo - Kim Min Hee là "cặp đôi con ghẻ" bị ghét nhất xứ Hàn. Lý do là bởi nữ diễn viên sinh năm 1982 đã làm "tiểu tam" phá hoại gia đình của vị đạo diễn hơn 22 tuổi. Vào năm 2015, nữ diễn viên sinh năm 1982 lần đầu gặp gỡ vị đạo diễn đáng tuổi bố, nhận vai chính trong bộ phim Right Now, Wrong Then của ông. Kể từ đó, Kim Min Hee liên tiếp được Hong Sang Soo ưu ái, trở thành "nàng thơ" trong mọi tác phẩm.

Cặp đôi hơn kém nhau 22 tuổi dính nhau như sam trên thảm đỏ, các buổi ra mắt bộ phim khiến dân tình đồn đại họ đang hẹn hò. Nhưng phải đến ngày 13/3/2017, Kim Min Hee - Hong Sang Soo mới chính thức công khai mối quan hệ trong buổi họp báo ra mắt tác phẩm On The Beach At Night Alone. Bất chấp sự phản đối gay gắt của dư luận, Kim Min Hee - Hong Sang Soo tuyên bố hẹn hò. Điều khiến công chúng phẫn nộ nhất chính là vào thời điểm đó, vị đạo diễn này đã có gia đình với người vợ đã bên ông từ thuở lập nghiệp hơn 30 năm trước cùng một cô con gái đang học đại học.

Không chỉ vậy, truyền thông còn cho biết vì yêu Kim Min Hee, đạo diễn Hong Sang Soo đã giục vợ ký đơn ly dị để ông sớm được qua lại hợp pháp với tình trẻ. Khi bị vợ từ chối, ông cắt đứt liên lạc với gia đình và cắt cả trợ cấp sinh hoạt của con gái đang du học ở Mỹ. Điều này khiến "bà cả" phải tới tận nhà Kim Min Hee để nói chuyện phải trái. Tuy nhiên, bà chỉ nhận được thái độ thách thức và mỉa mai từ tiểu tam rằng: "Có chồng phải biết giữ chứ. Đáng lẽ bà nên chăm chồng mình tốt hơn mới phải".

Đến ngày 17/1, Dispatch gây sốc khi mở bát đầu năm 2025 bằng tin Kim Min Hee đã mang thai con đầu lòng với đạo diễn Hong Sang Soo được 6 tháng. Cặp đôi đón tin vui vào tháng 6/2024. Kim Min Hee dự kiến sinh con đầu lòng vào mùa xuân năm 2025. Theo thông tin tìm hiểu được từ truyền thông Hàn Quốc, Kim Min Hee mang thai tự nhiên, hoàn toàn không sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Thông tin cặp đôi con ghẻ xứ Hàn sắp có con làm công chúng chấn động

