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Con chim màu trắng được bán với giá gần 15 tỷ đồng

Minh Hoa
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Con chim màu trắng quý hiếm đã thu hút sự chú ý của nhiều người khi được bán với mức giá kỷ lục.

Triển lãm Săn bắn và Cưỡi ngựa Quốc tế Abu Dhabi (ADIHEX) 2026 diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 6/9/2026 ở Abu Dhabi, UAE.

Đáng chú ý, tại phiên đấu giá chim ưng cuối cùng của ADIHEX 2026, một con chim ưng Gyr Pure Ultra White đã lập kỷ lục đấu giá toàn cầu sau khi được bán với giá 2,1 triệu Dirham (571.000 USD), khoảng gần 15 tỷ đồng,

Con chim màu trắng được bán với giá gần 15 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh: Gulf Business

Mức giá kỷ lục này đã đưa Gyr Pure Ultra White trở thành con chim ưng đắt nhất từng được bán đấu giá, cho thấy nhu cầu liên tục đối với các loài chim săn mồi quý hiếm từ giới sưu tầm và những người đam mê nuôi chim ưng.

Có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, con chim ưng quý hiếm đã trải qua màn đấu giá đầy gay cấn trước khi được chốt ở mức giá kỷ lục.

Chim ưng Gyr Pure Ultra White được coi là một trong những loài chim ưng được săn đón nhất nhờ bộ lông trắng cực kỳ hiếm, dòng dõi thuần chủng và ngoại hình đặc biệt, khiến nó trở thành một trong những con chim nổi bật trong các cuộc đấu giá chim ưng ADIHEX năm nay.

Không chỉ gây chú ý bởi mức giá kỷ lục, phiên đấu giá còn cho thấy sức hút của thú chơi chim ưng tại khu vực vùng Vịnh. Chim ưng từ lâu giữ vị trí quan trọng trong di sản văn hóa của UAE, đồng thời những cá thể quý hiếm ngày càng được các nhà sưu tập và người chơi chim ưng quốc tế săn tìm.

  • Con chim màu trắng nặng 1kg được bán với giá 1 tỷ đồng

Ở khu vực Trung Đông, chim ưng vô cùng được yêu thích, là biểu tượng của quyền uy và sức mạnh. Chúng thường được huấn luyện để đi săn, làm thú cưng và có mức giá rất đắt đỏ.

Được biết, thú đi săn cùng chim ưng tồn tại từ hàng nghìn năm trước và nay trở thành một phần quan trọng trong văn hóa Trung Đông. UNESCO đã liệt kê truyền thống này vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Theo truyền thống, chim ưng từng được dùng để giúp chủ kiếm ăn, nhưng ngày nay chúng trở thành thú cưng và rèn luyện thể thao.

Minh Hoa (t/h)

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