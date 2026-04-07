Con bị vu oan ăn trộm đồng hồ ở siêu thị, bà mẹ có cách ứng xử mát lòng mát dạ: Đừng hiền với người không đáng!

Bạn đã bao giờ bị người khác đổ oan chưa? Cảm giác đó chắc chắn chẳng dễ chịu chút nào!

Đối phương thì quả quyết, còn bạn thì tình ngay lý gian, không cách nào thanh minh.

Ánh mắt dò xét của họ khiến bạn đứng ngồi không yên, lòng đầy uất ức.

Cái cảm giác giày vò và khắc sâu ấy, đến người lớn còn khó lòng chấp nhận, huống hồ là một cô bé mới 5 tuổi.

Mới đây, tại Bảo Định, Hà Bắc (Trung Quốc) đã xảy ra một sự việc gây phẫn nộ. Theo lời kể của chị Vương, hôm đó chị đưa con gái đi siêu thị, có mua 3 chiếc dây buộc tóc. Sau khi thanh toán xong và bước ra ngoài, cổng từ bỗng vang lên tiếng chuông báo động chói tai. Nhân viên thu ngân lập tức chặn hai mẹ con lại vì nghi ngờ trộm đồ. Sau khi lục soát túi xách, họ không tìm thấy bất kỳ món hàng nào chưa tháo từ tính.

Lúc này, một quản lý siêu thị tiến tới và khẳng định chiếc đồng hồ trên tay con gái chị giống hệt loại siêu thị đang bán. Tuy nhiên, một tình tiết nực cười đã xảy ra: sau khi kiểm tra lại, nhân viên quầy dịch vụ xác nhận siêu thị hoàn toàn không bán mẫu đồng hồ mà đứa trẻ đang đeo!

Lúc này, một quản lý siêu thị tiến tới và khẳng định chiếc đồng hồ trên tay con gái chị giống hệt loại siêu thị đang bán.

Quá phẫn nộ vì danh dự của con bị xúc phạm, chị Vương yêu cầu nhân viên thu ngân phải xin lỗi con gái mình. Ngờ đâu, phía siêu thị không những từ chối mà còn tỏ thái độ hách dịch: "Tôi không giải quyết được, chị muốn kiện cáo ở đâu thì đi mà kiện".

"Tôi không cần bồi thường, tôi chỉ cần một lời xin lỗi cho con!"

Là cha mẹ, không ai muốn con mình phải trải qua những chuyện như vậy. Nhưng trong khi không ít người cho rằng con còn nhỏ, cũng không hiểu xin lỗi là gì, nên bỏ qua cho xong chuyện thì bà mẹ này lại có cách ứng xử khác.

Chị Vương sau đó đã quyết định đăng tải sự việc lên mạng xã hội. Trong đoạn ghi âm chị Vương cung cấp, vị quản lý siêu thị có thái độ rất tệ: "Đừng có chấp nhặt mấy chuyện này nữa được không? Nếu thấy không ổn thì đi mà tìm chỗ khác giải quyết, ở đây tôi không làm gì được!".

Đến người lớn bị nghi là kẻ trộm, bị lục túi còn để lại bóng ma tâm lý, huống chi là một đứa trẻ 5 tuổi. Chị Vương cho biết sau sự việc, con gái chị liên tục nói mình không phải kẻ trộm và sợ hãi không dám đi học. Nhìn con như vậy, chị quyết tâm phải đòi lại công bằng. Chị khẳng định không cần tiền bồi thường, yêu cầu duy nhất là một lời xin lỗi để giúp con tìm lại lòng tự trọng và sự tự tin.

Sau khi sự việc bị phát tán trên mạng và nhận loạt chỉ trích, tẩy chay, phía siêu thị cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng và buộc phải xin lỗi bé gái. Điều bất ngờ nhất là khi nghe lời xin lỗi, cô bé 5 tuổi đã vui sướng khôn xiết và còn giơ tay bắn tim với nhân viên siêu thị.

Khoảnh khắc ấy thật ấm áp, nhưng không biết những nhân viên kia có cảm thấy hổ thẹn trước sự hồn nhiên của đứa trẻ hay không?

Đứa trẻ không được tin tưởng phải dùng cả đời để bù đắp nỗi bất hạnh tuổi thơ

Nhiều khi, trẻ không dám thừa nhận lỗi lầm không phải vì sợ hậu quả của sai sót đó, mà là sợ phản ứng tiêu cực của cha mẹ. Dưới phần bình luận của những câu chuyện này, rất nhiều cư dân mạng đã hồi tưởng lại nỗi đau bị oan ức thuở nhỏ:

Có người rõ ràng không vẽ lên tường, nhưng bố mẹ nhất quyết không tin. Có người nhà bị mất tiền, bố mẹ cứ khăng khăng là con lấy, tra hỏi đến mức đứa trẻ phải "nhận đại" cho xong chuyện... Họ không may mắn như cậu bé ở Trùng Khánh phía trên và những trải nghiệm đó vẫn khiến họ canh cánh đến tận bây giờ.

Giáo dục thực chất là một môn học rất khó, yêu cầu đối với cha mẹ còn lớn hơn nhiều so với con cái. Đứa trẻ được tin tưởng dễ trở thành một người trưởng thành hạnh phúc; đứa trẻ bị nghi ngờ có lẽ phải dùng cả đời để lấp đầy những tổn thương thơ ấu.

Hiểu Đan (theo 163)