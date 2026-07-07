Trong lần cắt giảm này, bộ phận Xbox chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với kế hoạch tái cấu trúc mảng game của Microsoft.

Làn sóng cắt giảm nhân sự tại các tập đoàn công nghệ lớn tiếp tục kéo dài khi Microsoft vừa công bố kế hoạch cắt giảm 4.800 việc làm trên toàn cầu, tương đương khoảng 2,1% lực lượng lao động. Đợt tái cấu trúc lần này diễn ra trong bối cảnh hãng đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời thu hẹp một phần hoạt động của bộ phận Xbox sau nhiều năm đầu tư mạnh nhưng chưa đạt kỳ vọng.

Theo Microsoft, Xbox sẽ là bộ phận chịu ảnh hưởng lớn nhất với khoảng 3.200 nhân sự bị cắt giảm, tương đương khoảng 20% lực lượng lao động. Khoảng một nửa số vị trí sẽ bị cắt ngay trong đợt đầu, số còn lại sẽ được triển khai trong năm tài chính 2027.

Cùng với việc tinh giản nhân sự, Microsoft cũng tái cấu trúc mảng game bằng cách tách hoặc chuyển nhượng bốn studio phát triển game, trong đó Compulsion Games và Double Fine Productions sẽ trở lại hoạt động độc lập, còn Ninja Theory và Undead Labs sẽ chuyển sang chủ sở hữu mới.

Động thái này phản ánh quá trình xem xét lại chiến lược Xbox sau nhiều năm Microsoft chi hàng chục tỷ USD để mở rộng hệ sinh thái game, bao gồm thương vụ mua Activision Blizzard. Dù vậy, Xbox vẫn chưa thu hẹp được khoảng cách với PlayStation của Sony và Nintendo, buộc Microsoft ngày càng chuyển hướng sang đưa game lên nhiều nền tảng thay vì chỉ dựa vào các tựa game độc quyền để thúc đẩy doanh số máy chơi game.

Trong thông điệp gửi nhân viên, Giám đốc Nhân sự Amy Coleman khẳng định các vị trí bị cắt giảm sẽ không được thay thế bằng AI. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận AI đang làm thay đổi cách công việc được thực hiện khi nhiều tác vụ thường ngày đã có thể được tự động hóa, buộc nhân viên phải liên tục cập nhật kỹ năng để thích nghi với môi trường làm việc mới.

Dù phủ nhận AI trực tiếp thay thế nhân sự, giới phân tích cho rằng làn sóng đầu tư AI đang tạo áp lực buộc các tập đoàn công nghệ phải tối ưu chi phí ở những mảng tăng trưởng chậm hơn. Microsoft hiện dự kiến chi khoảng 190 tỷ USD trong năm 2026 để mở rộng hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu, trong khi tổng chi tiêu AI của các "ông lớn" công nghệ được dự báo sẽ vượt 700 tỷ USD trong năm nay.

Theo Gil Luria, Giám đốc điều hành tại D.A. Davidson, Microsoft đã liên tục kiểm soát quy mô nhân sự để dành nguồn lực cho AI, còn Parth Talsania, CEO của Equisights Research, nhận định điều thị trường quan tâm không phải là công ty tiết kiệm được bao nhiêu từ việc cắt giảm nhân sự, mà là khả năng AI tạo ra doanh thu đủ lớn để bù đắp chi phí đầu tư ngày càng tăng.

Đợt tái cấu trúc mới cho thấy Microsoft đang bước vào giai đoạn điều chỉnh chiến lược khi AI trở thành ưu tiên hàng đầu. Trong bối cảnh cuộc đua AI ngày càng tốn kém, các tập đoàn công nghệ không chỉ đầu tư mạnh vào hạ tầng và mô hình AI mà còn phải cơ cấu lại những mảng kinh doanh tăng trưởng chậm hơn để tạo nguồn lực cho cuộc cạnh tranh mới.