Còn 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa kết nối tài khoản thu phí

Đã có khoảng hơn 3 triệu/tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa có thông cáo báo chí về việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại Nghị định số 119/2024.

Theo cơ quan này, ngay sau khi nghị định ban hành, Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện về lộ trình và cách thức chuyển đổi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp dịch vụ để việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt diễn ra thuận lợi.

Còn 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa kết nối

Đến nay, đã có khoảng hơn 3 triệu/tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong tháng 9/2025, Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ rà soát số liệu giao dịch cho thấy, có khoảng 900 nghìn tài khoản giao thông có phát sinh giao dịch nhưng chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Nguyên nhân chủ yếu do một số chủ phương tiện chưa quan tâm, chưa có nhu cầu lưu thông qua trạm thu phí nên chưa thực hiện việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; khó khăn trong việc liên kết với tài khoản ngân hàng.

Cục Đường bộ Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ và các cơ quan đơn vị liên quan đang tiếp tục tăng cường công tác truyền thông để đẩy nhanh việc kết nối tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của chủ phương tiện theo quy định của nghị định.

Cùng đó chỉ đạo các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ bố trí nhân sự thường trực tại trạm 24/24h để hỗ trợ, hướng dẫn chủ phương tiện kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tạo thuận lợi cho chủ phương tiện trong việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện tiếp tục phối hợp để thực hiện kết nối tài khoản giao thông và với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Việc đăng ký phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và liên kết với tài khoản giao thông chỉ thực hiện trên các ứng dụng đang sử dụng của chủ phương tiện (không phải cài đặt ứng dụng mới).

Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vụ VETC: Chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi theo hướng dẫn tại đây: https://vetc.com.vn/tai-khoan-giao-thong-theo-nghi-dinh-1192024nd-cp-n278.html

Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vụ Epass: Chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi theo hướng dẫn tại đây: https://giaothongso.com.vn/hd-lien-ket-nguon-tien-voi-tai-khoan-epass-theo-nghi-dinh-119/

Trong trường hợp vướng mắc, chủ phương tiện liên hệ với số điện thoại hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ: 1900 6010 (VETC), 1900 9080 (Epass).