Còn 1 ngày nữa mới hết Lễ, cao tốc đã bắt đầu đông đúc người "về sớm cho đỡ tắc"

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026 kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ Năm đến hết Chủ Nhật. Đây là giai đoạn kết hợp giữa ngày lễ và cuối tuần, trùng với thời điểm thời tiết thuận lợi, nhu cầu du lịch và về quê tăng cao trên cả nước. Ngay từ đầu kỳ nghỉ, nhiều tuyến đường cửa ngõ tại các thành phố lớn đã ghi nhận tình trạng đông đúc, thậm chí ùn ứ kéo dài vào các khung giờ cao điểm.
Đến chiều 2/5, khi kỳ nghỉ chỉ còn lại một ngày duy nhất, áp lực giao thông bắt đầu chuyển sang giai đoạn cao điểm quay trở lại thành phố.
Trên các hội nhóm, hàng loạt câu hỏi xuất hiện dày đặc xoay quanh việc nên chọn thời điểm nào để về nhằm tránh tắc đường. Người thì phân vân giữa chiều và tối, người lại chờ sang sáng hôm sau với kỳ vọng sẽ dễ di chuyển hơn.
Thực tế cho thấy, từ đầu giờ chiều cùng ngày, lượng phương tiện từ các tỉnh đã bắt đầu dồn về các tuyến cao tốc và quốc lộ hướng vào Hà Nội. Một số cung đường buổi sáng còn khá thông thoáng, nhưng đến chiều mật độ xe tăng lên rõ rệt. Tại các khu vực cửa ngõ Thủ đô, nhiều đoạn đã xuất hiện tình trạng di chuyển chậm, dòng xe kéo dài liên tục.
Đáng chú ý, tâm lý né đông lại đang tạo ra hiệu ứng ngược. Nhiều người cho rằng chiều nay sẽ vắng nên tranh thủ đi sớm. Một bộ phận khác chọn di chuyển vào buổi tối, trong khi không ít người vẫn quyết định để sáng mai mới về. Khi các lựa chọn dồn vào những khung giờ tương tự nhau, những thời điểm tưởng chừng hợp lý lại nhanh chóng trở thành cao điểm mới.
Ghi nhận từ người tham gia giao thông cho thấy, có trường hợp đi từ hôm nay với kỳ vọng đường thoáng hơn, nhưng thực tế chỉ ở mức di chuyển ổn định, không hề vắng. Một số người vừa hoàn thành hành trình từ Ninh Bình về Hà Nội cũng cho biết cao tốc chỉ đông nhẹ, tuy nhiên khi tiến gần nội đô thì mật độ phương tiện tăng nhanh, đặc biệt tại các nút giao lớn.
Ở thời điểm hiện tại, nhiều cập nhật theo thời gian thực cho thấy khu vực cửa ngõ Thủ đô đã bắt đầu dồn xe. Dù chưa phải ùn tắc trên diện rộng, nhưng xu hướng tăng nhanh về lưu lượng phương tiện đang diễn ra rõ ràng khi ngày nghỉ cuối cùng đến gần.
Với việc Chủ nhật là ngày nghỉ cuối, dự báo lượng người trở lại thành phố sẽ còn tiếp tục tăng trong tối nay và sáng mai. Điều này đồng nghĩa với việc lựa chọn đi hôm nay hay ngày mai đều có thể gặp áp lực giao thông tương tự nhau.
Trong bối cảnh đó, không tồn tại một khung giờ hoàn toàn lý tưởng. Khi nhu cầu di chuyển tập trung vào cùng một thời điểm, mọi phương án đều có thể trở nên đông đúc. Thay vì cố tìm thời điểm vắng tuyệt đối, nhiều người lựa chọn cách đi sớm hơn dự kiến hoặc chủ động chuẩn bị cho hành trình kéo dài hơn bình thường.
Cuối kỳ nghỉ lễ, câu chuyện giao thông không chỉ nằm ở việc chọn giờ xuất phát, mà phản ánh rõ cách hành vi đám đông đang định hình các phương tiện di chuyển. Và khi càng nhiều người cùng tìm cách tránh nhau, thì khả năng cao là tất cả lại gặp nhau trên cùng một cung đường.