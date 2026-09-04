Cơm nhà Đan Lê và và cựu Phó giám đốc VFC

Ngoài công việc, nữ MC - diễn viên còn gây chú ý bởi những mâm cơm nhà chỉn chu, nhiều món và căn bếp luôn trong trạng thái sạch sẽ, gọn gàng.

Đan Lê (SN 1984) từng là gương mặt quen thuộc của truyền hình với vai trò MC, biên tập viên thời tiết, trước khi lấn sân sang diễn xuất. Sau nhiều năm gắn bó với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, đầu năm 2025, cô rời nhà đài để có thêm không gian cho những hướng đi mới trong công việc.

Về đời tư, cô kết hôn với đạo diễn Khải Anh năm 2011, hiện có hai con trai. Khải Anh từng có hơn 20 năm gắn bó với VFC, đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình. Tháng 4/2025, anh chính thức rời VFC, khép lại 25 năm làm việc tại đơn vị này. Sau khi rời VFC, nam đạo diễn chuyển hướng sang đào tạo và phát triển phim ngắn, đồng thời nghiên cứu ứng dụng AI trong sản xuất phim. Hiện anh giữ vai trò Giám đốc nghệ thuật kiêm đồng sáng lập MTH Academy - học viện đào tạo điện ảnh và công nghệ; tiếp tục tham gia các hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Gia đình cô vẫn sinh sống tại Hà Nội, nơi nữ MC vừa chăm lo tổ ấm vừa tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất và các dự án riêng.

Vợ chồng Đan Lê - Khải Anh

Mới đây, Đan Lê trở lại với phim truyền hình khi đảm nhận vai Yến trong Đội bóng nữ làng Xuân. Bộ phim chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 3/9/2026, đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau một thời gian vắng bóng màn ảnh.

Vài năm trước, nữ MC khá chăm chỉ chia sẻ những mâm cơm do chính tay mình chuẩn bị. Khoảng một năm trở lại đây, cô đăng tải thưa hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn cập nhật các món ăn tự nấu tại nhà. Mỗi lần xuất hiện, những mâm cơm của Đan Lê vẫn nhận được nhiều lời khen bởi sự chỉn chu, đẹp mắt.

Đan Lê mê nấu nướng

Cận cảnh hai món ăn mới được Đan Lê chia sẻ gần đây mà nhiều người phải vào xin công thức vội

Các bữa cơm của Đan Lê chủ yếu là những món quen thuộc như thịt kho, đậu hũ, rau xào, rau luộc, món hải sản hay canh. Một mâm thường có nhiều món kết hợp, đủ món mặn, rau, canh và đôi khi thêm hoa quả tráng miệng.

Không quá cầu kỳ nhưng các món được bày biện gọn gàng, phối màu hài hòa, từ món kho nâu óng, rau xanh đến các loại hải sản nhiều màu sắc. Cách sắp xếp này khiến mâm cơm gia đình trông đầy đặn mà vẫn dễ chịu, cho thấy nữ MC khá khéo tay trong chuyện bếp núc.

Trung bình các mâm cơm nhà Đan Lê

Ngoài cơm nhà, Đan Lê cũng từng chia sẻ những lần tự chuẩn bị lẩu tại gia, với nhiều loại thịt, hải sản, rau và nấm được sơ chế, bày biện chỉn chu.

Bữa lẩu tại gia do Đan Lê làm

Từ các món ăn chính đến các món ăn phụ, món ăn chơi cô đều "cân" được

Thỉnh thoảng, cô còn vào bếp làm bánh, thử sức với những món cần nhiều công đoạn hơn. Đặc biệt, có những lúc nữ MC tự làm sushi, cơm cuộn ngay tại nhà. So với các món ăn hàng ngày, đây là những lựa chọn cầu kỳ hơn, đòi hỏi sự tỉ mỉ từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến lúc hoàn thiện và trình bày.

Đan Lê được khen ngợi đảm đang, khéo tay

Cô cũng làm được nhiều món bánh ngọt khác nhau

Nhìn chung, thực đơn tại gia của Đan Lê khá đa dạng, từ những món cơm Việt quen thuộc đến lẩu, bánh hay các món ăn biến tấu. Dù nấu món gì, điểm chung vẫn là sự gọn gàng, chỉn chu trong cách chuẩn bị và bày biện.

Vì thế, với Đan Lê, bếp không đơn thuần là nơi một người đứng nấu rồi những thành viên còn lại ngồi chờ cơm. Từng có thời điểm cô chia sẻ gia đình duy trì quy tắc không sử dụng điện thoại trong bữa ăn, để mọi người có thể dành trọn thời gian cho nhau.

Những mâm cơm đẹp mắt của Đan Lê cũng không thể tách rời khỏi một không gian bếp được cô chăm chút kỹ. Qua những hình ảnh từng được nữ MC chia sẻ, căn bếp trong căn hộ của gia đình có diện tích khá rộng so với mặt bằng chung của một căn hộ chung cư, sử dụng tông trắng làm chủ đạo.

Không gian bếp nhà Đan Lê

Màu trắng khiến tổng thể căn bếp trông sáng và thoáng hơn. Hệ thống đèn được bố trí hợp lý giúp không gian luôn đủ sáng khi nấu nướng, trong khi một vài chậu cây nhỏ đặt sát tường tạo điểm nhấn và làm mềm bớt cảm giác lạnh của những gam màu sáng.

Các dụng cụ, đồ dùng nhà bếp phần lớn được cất trong hệ thống tủ thay vì bày kín mặt bàn. Nhờ vậy, khu vực nấu nướng luôn có nhiều khoảng trống, nhìn vào có cảm giác sạch sẽ và thoáng mắt.

Bởi vậy, nhìn vào những mâm cơm được Đan Lê chia sẻ, điều gây chú ý không chỉ nằm ở chuyện món ăn trông ngon mắt hay căn bếp sạch sẽ. Đằng sau đó còn là một cách giữ nếp nhà khá giản dị: nấu một bữa cơm nóng, cùng nhau ngồi xuống và biến khoảng thời gian ăn uống thành lúc cả gia đình thật sự ở bên nhau.

Ảnh: FBNV