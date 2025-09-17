COFIDEC: Tiên phong chuyển đổi xanh với chiến lược hai trụ cột

Trong bối cảnh ngành thủy sản Việt Nam đang chịu áp lực ngày càng lớn từ các yêu cầu quốc tế về chất lượng, an toàn và phát triển bền vững, Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải (COFIDEC – đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) xác định chiến lược phát triển dựa trên hai trụ cột song song: Xuất khẩu và nội địa.

Đây là bước đi chiến lược giúp doanh nghiệp không chỉ củng cố vị thế trên thị trường toàn cầu mà còn mở rộng chỗ đứng vững chắc ngay tại thị trường trong nước.

Sự tin cậy từ các đối tác lâu năm đến từ Nhật Bản là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu của COFIDEC. (Ảnh: SATRA)

Chinh phục thị trường khó tính

Nửa đầu năm 2025, COFIDEC ghi nhận doanh thu đạt 58,6% kế hoạch năm, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu hoàn thành 54,3% kế hoạch cả năm, trong khi lợi nhuận vượt 24% kế hoạch.

Để duy trì thành tích này trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao, COFIDEC chủ động “xanh hóa” quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả quản trị và mở rộng dòng sản phẩm chất lượng cao như chả giò, rau củ đông lạnh, thủy sản tẩm bột. Các sản phẩm này đã chinh phục được các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Australia.

COFIDEC đang tập trung phát triển các vùng nguyên liệu sạch tại Đồng bằng sông Cửu Long theo tiêu chuẩn GlobalGAP. (Ảnh: SATRA)

Thời gian qua, nhằm củng cố vị thế là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu, COFIDEC xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện. Công ty được công nhận với nhiều chứng nhận quan trọng, bao gồm HACCP, ISO 22000, BRC và HALAL. Những chứng nhận này không chỉ là bằng chứng về cam kết an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng mà còn là “tấm hộ chiếu” cần thiết để sản phẩm của COFIDEC có thể thâm nhập và duy trì sự hiện diện tại các thị trường quốc tế.

HACCP (Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn) và ISO 22000 (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm) đảm bảo quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ để ngăn ngừa các mối nguy về an toàn thực phẩm. Trong khi đó, BRC (Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm của Hiệp hội bán lẻ Anh quốc) là một yêu cầu quan trọng để tiếp cận các nhà bán lẻ châu Âu, và chứng nhận HALAL cho phép sản phẩm tiếp cận các thị trường Hồi giáo. Việc sở hữu đồng thời các chứng nhận này cho thấy năng lực sản xuất của COFIDEC đã đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu cơ bản.

Các sản phẩm COFIDEC FOODS được công nhận với nhiều chứng nhận quan trọng như: HACCP, ISO 22000, BRC và HALAL. (Ảnh: SATRA)

Gia tăng sức đề kháng tại nội địa

Giám đốc COFIDEC, ông Đoàn Văn Nam cho biết thị trường nội địa là trụ cột thứ hai, bổ trợ cho hoạt động xuất khẩu, do đó, việc đưa các sản phẩm chế biến sẵn và sơ chế nhanh mang thương hiệu COFIDEC FOODS vào các hệ thống bán lẻ lớn như SATRA, AEON Mall, và Emart không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn doanh thu mà còn tạo ra một “bước đệm” vững chắc trước những biến động của thị trường quốc tế.

“COFIDEC FOODS hiện đăng được phân phối tại hệ thống bán lẻ SATRA (bao gồm 04 siêu thị tự chọn Satramart và gần 180 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods)” , ông Nam dẫn chứng.

Chiến lược này không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn doanh thu, giảm thiểu rủi ro phụ thuộc thị trường quốc tế, mà còn củng cố thương hiệu trong mắt người tiêu dùng Việt Nam. Việc đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe từ các siêu thị trong nước cũng tạo đòn bẩy để COFIDEC giữ vững chất lượng, ổn định sản lượng và xây dựng “bệ phóng” cho phát triển bền vững.