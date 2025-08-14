CobraJet AI săn diệt cả bầy UAV trong chớp mắt

Phi đội máy bay chiến đấu không người lái eVTOL và máy bay đánh chặn CobraJet đang được thành lập. Ảnh: SkyDefense

SkyDefense, công ty công nghệ quốc phòng có trụ sở tại Colorado, vừa công bố CobraJet, một UAV chiến đấu VTOL chạy điện được trang bị AI, thiết kế để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và căn cứ quân sự.

CobraJet có thể đạt tốc độ trên 320 km/giờ, đồng thời theo dõi và vô hiệu hóa nhiều mục tiêu nhanh và cơ động trong một nhiệm vụ.

UAV trên được bố trí vũ khí trong khoang nội bộ hoặc trên giá treo dưới bụng, có tùy chọn tấn công mục tiêu mặt đất hoặc hải quân bằng bom lượn thông minh.

Hệ thống đẩy và khung thân

CobraJet sử dụng quạt ống điện (electric ducted fans) và pin thể rắn Amprius để cấp năng lượng cho cơ chế vector lực đẩy, mang lại cơ động và độ bền cần thiết cho các nhiệm vụ rủi ro cao.

Khung thân bằng sợi carbon in 3D của máy bay được mô phỏng theo kiểu dáng F-35B, F-22 và tiêm kích tương lai F-47.

Tự chủ thông minh

CobraJet đạt được khả năng tự chủ nhờ kết hợp bộ lái tự động có AI của Auterion với bộ xử lý NVIDIA và camera Teledyne FLIR, hỗ trợ hoạt động ngày đêm.

Nó có thể được phóng từ các nền tảng di động như xe tải, tàu hoặc máy bay, mang lại tính linh hoạt cho người điều hành khi phản ứng với mối đe dọa mới.

UAV chiến đấu và đánh chặn CobraJet eVTOL được trang bị tên lửa C-UAS không đối không VIPER. Ảnh: SkyDefense

Hệ thống VRAM hỗ trợ nhiệm vụ

Hệ thống VRAM (Visual Realtime Area Monitoring) của SkyDefense hợp nhất phân tích dữ liệu bằng AI, dẫn đường SmartVision và công nghệ chống nhiễu để duy trì nhiệm vụ trong môi trường điện từ bị tranh chấp.

VRAM cũng cho phép drone liên kết với các hệ thống chỉ huy-điều khiển khác, giữ con người trong vòng điều khiển và phối hợp chiến thuật bầy đàn nhằm tăng hiệu quả và giảm chi phí.

“Các CobraJet do Mỹ chế tạo của chúng tôi có thể giao tiếp và phối hợp như một đội bay, cho phép chúng hoạt động như một lực lượng không quân không người lái do AI điều hành,” ông Nick Verini, Chủ tịch SkyDefense, phát biểu.

“Cách tiếp cận theo đội này tăng hiệu quả của phi đội đồng thời giảm đáng kể chi phí để tiêu diệt một bầy drone đối phương.” – ông nói thêm.

Các cuộc thử nghiệm hệ thống đối kháng máy bay không người lái (UAS) với CobraJet và VRAM dự kiến tiến hành trong năm nay tại Khu thử nghiệm UAS Pendleton.