Cô vợ trẻ than thở: Nhà 3 người ở Smart City, tiêu hết 50 triệu/tháng, tháng nào phát sinh nhiều khoản còn phải đi vay

Cũng giống như nhiều gia đình trẻ, vợ chồng chị Hoa (đang có 1 con nhỏ) quyết định thuê nhà chung cư với đầy đủ tiện nghi để con có không gian riêng vui chơi, học tập. Gia đình chị thuê một căn hộ rộng khoảng 63m2 tại khu Vinhomes Smart City cũng được hơn 2 năm.

Gia đình 3 người ở Vinhomes Smart City tháng nào cũng tiêu hết 50 triệu

Khu Vinhomes Smart City là một trong những khu đô thị hiện đại, đồng bộ và có mức chi phí sinh hoạt thuộc nhóm cao tại Hà Nội. Theo chia sẻ của chị, tổng thu nhập của hai vợ chồng vào khoảng 52 triệu đồng/tháng, nhưng mỗi tháng gia đình chi tiêu hết gần 50 triệu, hầu như không để dư được đồng nào. Có tháng để được chút ít thì chỉ cần vài khoản phát sinh cũng lại hết sạch.

Khi nhìn vào bảng chi tiêu mà chị Hoa chia sẻ, có thể thấy tổng chi mỗi tháng của gia đình lên tới hơn 49 triệu, gần như tương đương với thu nhập. Điều này khiến gia đình rơi vào trạng thái bấp bênh dù thu nhập cũng ở mức cao so với mặt bằng chung.

Phần chi tiêu lớn nhất là tiền thuê nhà, lên tới 12 triệu/ tháng. Đây là mức giá phổ biến đối với căn hộ tại Vinhomes Smart City và gần như không thể giảm nếu gia đình muốn tiếp tục sống trong khu vực này.

Cùng với đó, tiền ăn uống cho gia đình 3 người là 12 triệu mỗi tháng. Con số này không phải bất hợp lý khi hai vợ chồng đều đi làm, ít thời gian nấu nướng và giá thực phẩm trong các siêu thị thuộc khu đô thị vốn cao hơn so với bên ngoài.

Các khoản chi cố định khác gồm điện, nước, internet khoảng 3 triệu; tiền gửi xe cho 1 ô tô và 2 xe máy hơn 1,3 triệu; tiền học cho con 5 triệu và tiền sữa 2 triệu mỗi tháng. Bên cạnh đó, hai vợ chồng cũng phải chi khoảng 2,5 triệu tiền xăng xe hàng tháng (gồm cả oto và xe máy), 2 triệu cho thuốc men và mua sắm lặt vặt, 2 triệu cho ăn vặt cho cả gia đình, 1 triệu cho hiếu hỷ và đặc biệt là 6 triệu cho tiền trợ lý hỗ trợ việc nhà. Tổng cộng các khoản này cũng đã vượt quá 25 triệu đồng.

Vấn đề chính trong cách chi tiêu của gia đình

Vấn đề lớn nhất trong tài chính gia đình chị Hoa không nằm ở việc chi quá nhiều cho những thứ xa xỉ, mà ở việc tổng chi tiêu chạm ngưỡng gần như bằng với thu nhập. Khi hai con số này chỉ chênh nhau khoảng 2–3 triệu mỗi tháng, gia đình gần như không có dư để tích lũy.

Chỉ cần một tháng phát sinh chi phí lớn, như con ốm, xe hỏng hay người nhà có việc, là gia đình có thể ngay lập tức thâm hụt. Thậm chí thu nhập 52 triệu/tháng, vẫn phải đi vay mượn khắp nơi.

Nếu nhìn vào chi tiêu của gia đình chị, có tới 24 triệu chỉ cho 2 khoản cố định đầu tiên, chiếm gần 50% tổng thu nhập. Việc không có khoản dự phòng cố định cũng khiến áp lực tài chính tăng cao. Mọi chi phí đều dựa vào số tiền kiếm được trong tháng, dẫn đến tình trạng "kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu".

Một vấn đề khác cần quan tâm là gia đình chị chưa có khoản dự phòng cố định hàng tháng. Việc chi tiêu hết thu nhập khiến gia đình không thể xây dựng quỹ tiết kiệm, một yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn tài chính. Với tình hình hiện tại, chỉ cần giảm nhẹ 5-7% tổng chi tiêu là vợ chồng chị Hoa đã có thể dành ra 3-4 triệu mỗi tháng để gửi tiết kiệm. Mức tiết kiệm này tương đương 36-48 triệu/năm, đủ để tạo ra một quỹ dự phòng cho gia đình.

Cân đối lại chi tiêu: Có thể giảm 3-4triệu/tháng

* Tiền ăn 3 người: Có thể giảm 1-2 triệu/tháng

- Nấu ăn tại nhà nhiều hơn.

- Đi chợ theo tuần để giảm bớt chi phí phát sinh

Để cải thiện tình hình, trước hết gia đình chị cần điều chỉnh lại chi phí ăn uống. Chỉ cần chăm nấu nướng tại nhà, mua thực phẩm theo tuần và hạn chế ăn vặt là đã có thể giảm từ 1-2 triệu mỗi tháng mà không làm giảm chất lượng trong mỗi bữa ăn. Việc tận dụng trợ lý trong nấu nướng cũng là cách hiệu quả giúp giảm phụ thuộc vào đồ ăn ngoài.

* Tiền ăn vặt: Có thể giảm 500.000 - 1 triệu

- Bớt trà sữa, cà phê lại, vì cũng không tốt cho sức khỏe

* Tiền trợ lý: Nên cân đối lại

- Thuê người theo giờ nếu cần người dọn dẹp và nấu nướng. Họ có thể sơ chế thức ăn trước, sau đó chủ nhà nấu.

- Thuê 3-4 buổi/tuần, nếu cần người dọn dẹp nhà cửa.

Gia đình đang có 1 con nhỏ đâng học mẫu giáo thì việc thuê giúp việc 6 triệu/tháng cũng cần cân đối đôi chút. Nếu cần người hồ trợ dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước thì có thể cân nhắc việc thuê người theo giờ, sẽ giảm khá nhiều chi phí thuê người. Còn nếu chỉ cần người dọn dẹp thì có dịch vụ dọn dẹp theo giờ, mỗi tuần có thể thuê vài ngày cố định để hỗ trợ gia đình.

Gia đình chị Hoa không hề sống xa hoa hay lãng phí, chỉ là mức sống tại khu đô thị hiện đại, cộng với các khoản phục vụ cho con nhỏ khiến chi tiêu tăng cao. Tuy nhiên, với một số điều chỉnh nhỏ trong thói quen ăn uống, chi tiêu, gia đình hoàn toàn có thể giảm một số khoản, từ đó có thêm khoản tiết kiệm mỗi tháng cho cả gia đình.