Cố vấn của ông Trump nói loạt UAV lạ phơi bày lỗ hổng an ninh của Mỹ

Ông Mike Waltz, người được Tổng thống đắc cử Donald Trump lựa chọn làm cố vấn an ninh quốc gia, ngày 15/12 cho rằng việc UAV lạ được phát hiện ở New Jersey và các bang khác đã phơi bày những lỗ hổng an ninh của Mỹ và điều này cần được khắc phục ngay lập tức.

Ông Mike Waltz. Ảnh: Reuters

“Vấn đề UAV đã cho thấy những lỗ hổng trong các cơ quan của chúng ta, phơi bày lỗ hổng trong thẩm quyền của chúng ta, giữa Bộ An ninh Nội địa – cơ quan thực thi pháp luật địa phương, với Bộ Quốc phòng”, ông Waltz phát biểu trong chương trình Face the Nation của CBS News.

Ông Waltz cũng cho rằng người Mỹ “thất vọng” khi chính quyền Tổng thống Joe Biden không làm rõ thông tin về loạt UAV lạ.

“Tông thống Trump đã nói về một Vòm Sắt cho nước Mỹ. Chúng ta cũng cần tính đến cả mối đe dọa từ UAV chứ không chỉ là việc đối phó với các tên lửa siêu vượt âm”, ông Waltz nói.

Được phát triển với sự hậu thuẫn của Mỹ, Vòm Sắt của Israel là một hệ thống phòng không di động được thiết kế để đánh chặn các tên lửa tầm ngắn và đạn pháo gây nguy hiểm cho các khu vực đông dân cư.

Báo cáo về việc nhìn thấy UAV ban đầu được ghi nhận ở New Jersey vào giữa tháng 11 nhưng đã lan rộng sang Marryland, Massachusetts và một số bang khác trong những ngày gần đây.

Nhà Trắng, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ An ninh Nội địa ngày 12/12 cho biết không có bằng chứng cho thấy loạt drone này đe dọa an ninh quốc gia, nói rằng hầu hết trường hợp là phi cơ hoạt động hợp pháp.

Dù vậy, một số nghị sĩ Mỹ, bao gồm cả các nghị sĩ đảng Dân chủ, đã bày tỏ thất vọng vì chính phủ không minh bạch và không quyết liệt hơn trong việc giải quyết các mối quan tâm của công chúng.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Amy Klobuchar kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden tổ chức một cuộc họp báo để giải thích về những gì đang diễn ra.

Trong khi đó, Jim Himes, thành viên hàng đầu của đảng Dân chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, cho rằng đối thủ của Mỹ sẽ không đưa UAV đến các thành phố của Mỹ trong khi họ có thể sử dụng vệ tinh để giám sát nước Mỹ một cách an toàn và dễ dàng.