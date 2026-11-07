Cô trợ lý của thiếu gia Minh Đạt tung ảnh chụp cùng sếp tại quán cà phê

Trợ lý này có quyền lực không phải dạng vừa.

Tất nhiên đó không ai khác ngoài Midu!

Dù là trước hay sau khi kết hôn, Midu vẫn giữ thói quen chia sẻ về cuộc sống đời thường. Mới đây, Midu đăng tải hình ảnh đi cà phê cùng chồng - doanh nhân Trần Duy Minh Đạt, kèm chú thích hài hước: “Trợ lý ngồi uống cafe trong lúc đợi sếp xử lý công việc”.

Hình ảnh mới nhất của Midu và Minh Đạt

Trong ảnh, Midu ngồi thư thả thưởng thức cà phê, trong khi Minh Đạt tập trung xử lý công việc bên cạnh. Cả hai đều lựa chọn trang phục đơn giản, thoải mái. Midu gần như để mặt mộc, không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Bên dưới bài đăng, cư dân mạng để lại loạt bình luận thích thú: “Góc nghiêng anh chồng nhìn như trai 18. Chị vợ cũng trẻ và xinh, được cả đôi”, “Tổng tài và cô vợ bé nhỏ xinh đẹp của ảnh”, “Tưởng sếp ngồi uống cà phê đợi nhân viên làm xong không á”, “Midu lúc nào cũng đẹp, ngay cả khi mặt mộc”, “Cô trợ lý này quyền lực”, “Trợ lý xinh quá nha”,...

Thực tế, biệt danh “trợ lý” của Midu bắt đầu được nhắc đến từ khoảng tháng 10 vừa qua. Trong một sự kiện có sự tham gia của Minh Đạt với vai trò khách mời, nữ giảng viên cũng xuất hiện bên cạnh chồng và nửa đùa nửa thật giới thiệu mình đi theo làm trợ lý. Kể từ đó, mỗi lần đăng ảnh đồng hành cùng Minh Đạt, cô lại tiếp tục sử dụng cách gọi này như một màn tương tác vui vẻ giữa hai vợ chồng.

Midu dự sự kiện cùng Minh Đạt

Midu, tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989, được biết đến với nhiều vai trò như diễn viên, giảng viên và doanh nhân. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô còn kinh doanh và duy trì công việc giảng dạy. Nữ diễn viên từng tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Kiến trúc TP.HCM, sau đó tiếp tục theo học thạc sĩ ngành Mỹ thuật ứng dụng và hoàn thành chương trình với kết quả Á khoa vào năm 2024.

Ông xã của Midu là Trần Duy Minh Đạt, sinh năm 1990, hiện giữ chức Phó Chủ tịch DUYTAN Group. Nam doanh nhân có nền tảng học vấn tại Mỹ, từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong doanh nghiệp gia đình. Sau khi kết hôn, Minh Đạt cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ những câu chuyện đời thường bên vợ. Anh gọi Midu là “nóc nhà”, đồng thời tiết lộ bản thân học hỏi được nhiều điều từ bà xã.

Sau hơn hai năm về chung một nhà, Midu và Minh Đạt vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đồng hành trong công việc và cuộc sống. Cả hai cùng xuất hiện tại các sự kiện, đi du lịch và dành thời gian cho những hoạt động riêng.

Midu thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào

(Ảnh: FBNV)