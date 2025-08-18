Có trạm biến áp 1.600 tỷ đồng, "Thung lũng Silicon" Việt Nam sẽ được cấp điện gấp 3 lần hiện tại

Phối cảnh khu công nghệ cao Hòa Lạc

Sáng 18/8, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng mới Trạm biến áp 220/110kV Hòa Lạc cùng phần đấu nối cấp 110/22kV.

Ông Phạm Văn Thắng – Giám đốc Ban Quản lý dự án Lưới điện Hà Nội cho biết, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội đã giao cho đơn vị này triển khai dự án Trạm biến áp 220kV Hạ Bằng, với tổng vốn đầu tư 1.661 tỷ đồng. Dự án bao gồm nhiều hạng mục như: đường dây đấu nối 220kV, phần GIS 220kV và đường dây 110kV.

Công trình được triển khai trên diện tích 3,7 ha tại xã Hạ Bằng, quy mô lắp đặt 2 máy biến áp 220/110/22kV - 250MVA, 1 ngăn GIS 220kV - 631,3MVA. Trong giai đoạn 2, sẽ bổ sung thêm một máy biến áp 250MVA để dự phòng.

Thời gian thi công dự kiến là 24 tháng, hoàn thành, đóng điện đưa vào sử dụng vào tháng 8/2027.

Khi đi vào vận hành, Trạm biến áp 220kV Hạ Bằng sẽ nâng công suất cấp điện cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc thêm hơn 500MVA, đạt tổng cộng khoảng 815MVA – gần gấp 3 lần hiện tại. Năng lực này đủ đảm bảo nhu cầu phát triển của khu vực đến năm 2030, 2050 và xa hơn.

Ngoài việc cung ứng điện ổn định cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc - nơi tập trung phát triển mạnh các khu công nghệ cao, đô thị mới, cùng nhiều cơ sở nghiên cứu – giáo dục trọng điểm, trạm còn hỗ trợ cung cấp cho các khu vực lân cận, giảm tải cho các trạm biến áp xung quanh.

Công trình năng lượng này góp phần nâng cao chất lượng điện áp, hạn chế tổn thất điện năng và tạo nền tảng hạ tầng năng lượng vững chắc để thu hút các nhà đầu tư vào khu vực được mệnh danh là "thung lũng Silicon" của Việt Nam. Đây cũng là một mắt xích quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng điện đồng bộ, hiện đại, phù hợp với Quy hoạch điện VIII và định hướng phát triển đô thị của Thủ đô.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc hiện quy tụ nhiều đơn vị đào tạo và nghiên cứu lớn như Đại học FPT, Đại học Việt – Pháp (USTH), Đại học Văn Lang, cùng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST), Viện Đo lường và Trung tâm Vũ trụ. Ngoài ra, Hòa Lạc còn có Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cùng sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Viettel, Mobifone, Vinaphone, CMC.



