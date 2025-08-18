Vừa được chọn làm dự án 2 tỷ đô, ông lớn này tiếp tục triển khai dự án quy mô lớn tại Tp.Hồ Chí Minh

Thông tin này được chủ đầu tư của dự án - Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Đông An Tây, thành viên của Tập đoàn Sun Group - công bố trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đang trong quá trình tham vấn ý kiến.

Phối cảnh dự án.

Khu đô thị Đông An Tây, tọa lạc tại các phường Tây Nam và Phú An, TP.HCM, sở hữu diện tích lên tới 288 ha. Trước khi sáp nhập, khu vực này thuộc phường An Tây và xã Phú An, TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 13.564 tỷ đồng.

Khi hoàn thiện, khu đô thị sẽ cung cấp khoảng 7.100 căn nhà, đáp ứng nhu cầu của khoảng 14.300 cư dân. Cụ thể, dự án bao gồm 1.757 căn nhà ở liền kề, 1.640 biệt thự, 680 căn nhà ở tái định cư cùng các công trình nhà ở xã hội.

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, bao gồm phê duyệt quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư, thiết kế, cũng như công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2025. Sau đó, chủ đầu tư dự tính bắt đầu giai đoạn thi công kéo dài trong vòng 24 tháng, từ tháng 1/2026. Khu đô thị Đông An Tây dự kiến sẽ chính thức bàn giao và đi vào vận hành từ tháng 7/2026.

Tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ, Sun Group cũng là chủ đầu tư của hai dự án quy mô lớn khác: Bắc An Tây và Tây An Tây. Dự án Bắc An Tây có tổng mức đầu tư hơn 11.128 tỷ đồng, với diện tích khoảng 70 ha. Theo quy hoạch, 5,6 ha sẽ dành cho các chung cư cao tầng (tối đa 20 tầng), trong khi khu nhà liền kề cao tối đa 6 tầng sẽ chiếm 9,8 ha. Bên cạnh đó, dự án còn có khu nhà xã hội rộng 3,9 ha và khu tái định cư khoảng 1,4 ha. Dự án này dự kiến cung cấp cho thị trường 3.090 sản phẩm nhà ở.

Còn dự án Tây An Tây có diện tích lên tới hơn 268 ha, với gần 6 ha mặt nước, tổng vốn đầu tư gần 21.000 tỷ đồng. Khu đô thị này dự kiến sẽ phục vụ cho khoảng 20.400 cư dân, nằm trong danh mục mời gọi đầu tư của tỉnh Bình Dương cũ từ đầu tháng 3 vừa qua.

Sun Group, thành lập từ năm 2007, hiện đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm bất động sản, vui chơi giải trí, đầu tư xây dựng và hàng không. Với thế mạnh trong các dự án nghỉ dưỡng và tâm linh, Sun Group đã phát triển một loạt các dự án lớn tại các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Phú Quốc (Kiên Giang) và Sa Pa (Lào Cai).



