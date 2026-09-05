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Cổ Thiên Lạc bị đòi nợ 19 triệu USD

Trạch Dương
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Cổ Thiên Lạc và công ty sản xuất phim bị kiện đòi hơn 149 triệu HKD, tương đương 19 triệu USD. Tài tử phản bác nội dung nguyên đơn đưa ra, cho biết đang cùng luật sư xử lý vụ việc.

Theo SCMP, ngày 2/9, Sino Hero Ventures Limited nộp đơn lên Tòa án cấp cao Hong Kong (Trung Quốc) kiện Cổ Thiên Lạc và One Cool Film Production Limited. Công ty yêu cầu nam diễn viên cùng hãng phim thanh toán khoản vay từ năm 2019 và tiền lãi phát sinh.

Theo đơn kiện, ngày 6/9/2019, Sino Hero Ventures ký thỏa thuận cho phía Cổ Thiên Lạc vay 70 triệu HKD. Khoản tiền được hoàn trả ngày 17/9/2020, với lãi suất 12%/năm. Hợp đồng quy định lãi suất tăng lên 18% mỗi năm nếu bên vay không thanh toán đúng hạn.

Hai bên thống nhất hai lần gia hạn, kéo dài thời hạn trả nợ đến cuối năm 2022. Tuy nhiên, Sino Hero Ventures cho rằng phía nam diễn viên chưa thanh toán đầy đủ khi thời hạn mới kết thúc.

Nguyên đơn khai rằng đến ngày 29/1/2024, bên vay đã trả 13,2 triệu HKD. Sau nhiều lần yêu cầu thanh toán, phía Cổ Thiên Lạc trả thêm 700.000 HKD vào ngày 27/8 năm nay.

Sino Hero Ventures tính tổng số tiền còn phải trả đến ngày 28/8 là hơn 149,38 triệu HKD (khoảng 19 triệu USD), gồm nợ gốc và lãi. Doanh nghiệp đưa vụ việc ra tòa để đòi khoản tiền.

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Cổ Thiên Lạc sang Việt Nam hồi tháng 11/2025.

Ngày 4/9, hãng phim One Cool Film Production cho rằng những thông tin Sino Hero Ventures trình bày chưa đầy đủ, đặc biệt là tình trạng pháp lý của chính công ty cho vay.

Theo phía Cổ Thiên Lạc, Sino Hero Ventures từng bị xóa tên khỏi danh sách đăng ký doanh nghiệp và giải thể trong gần ba năm. Suốt thời gian đó, hãng phim không thể liên lạc với người được công ty này ủy quyền giải quyết công việc. One Cool Film Production cho rằng nguyên đơn không đề cập chi tiết này khi trình bày vụ kiện.

Hãng phim cũng cáo buộc Sino Hero Ventures tiết lộ thông tin phải được giữ kín theo thỏa thuận giữa hai bên. Công ty cho biết bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp pháp lý đối với việc tiết lộ này và đang cùng luật sư xử lý tranh chấp.

“Vụ việc bước vào quy trình tư pháp, chúng tôi chưa tiện bình luận thêm”, đại diện hãng phim nêu trong thông cáo.

Ngoài diễn xuất, Cổ Thiên Lạc đầu tư sản xuất phim. Anh thành lập One Cool Group năm 2013, mở rộng hoạt động từ làm phim sang hậu kỳ, phát hành và quản lý nghệ sĩ.

Hệ thống có hơn 300 nhân sự trong lĩnh vực điện ảnh, với trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) cùng các văn phòng liên kết ở Trung Quốc đại lục, Thái Lan và Hàn Quốc. Các mảng hoạt động bao gồm đầu tư, sản xuất, tuyển diễn viên, dựng phim, âm thanh, kỹ xảo và quảng bá.

Cổ Thiên Lạc được khán giả Việt Nam biết đến qua vai Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp bản 1995. Anh còn ghi dấu ấn với Hồ sơ trinh sát 4, Thử thách nghiệt ngã, Cỗ máy thời gian, trước khi chuyển trọng tâm sang điện ảnh.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Cổ Thiên Lạc trong đêm nhạc My First Show hồi tháng 8.

Tài tử đã tham gia hơn 110 phim điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Năm 2018, anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong với Paradox. Năm 2024, Cổ Thiên Lạc góp mặt trong Cửu Long thành trại: Vây thành, một trong những tác phẩm nổi bật của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) hiện đại.

Ở tuổi 55, Cổ Thiên Lạc duy trì lịch làm việc bận rộn. Trong cuộc phỏng vấn với HK01 hồi tháng 4, tài tử cho biết gần 10 năm qua hầu như không có chuyến du lịch đúng nghĩa, chủ yếu đi xa vì công việc. Anh hạn chế đưa cha mẹ tới những nơi quá xa do cha tuổi cao, lo khó tìm bác sĩ và thu xếp chăm sóc khi cần.

Nam diễn viên vẫn dành thời gian cho những dịp quan trọng của gia đình. Tháng 1, giữa lịch quảng bá phim Cỗ máy thời gian, anh tạm gác công việc để mừng sinh nhật mẹ, đồng thời hiếm hoi đăng ảnh chụp cùng cha mẹ. “Dù công việc bận đến đâu, tôi cũng phải dành thời gian mừng sinh nhật mẹ”, anh chia sẻ.

Cuối tháng 8, Cổ Thiên Lạc tổ chức chuỗi đêm nhạc My First Show. Sau hai buổi diễn tại Hong Kong (Trung Quốc), anh tiếp tục biểu diễn ở Macau ngày 29-30/8. Trịnh Tú Văn và La Chí Tường góp mặt trong đêm mở màn tại Macau. Trên sân khấu, Trịnh Tú Văn cảm ơn người đồng nghiệp nhiều lần hỗ trợ các đêm nhạc của cô, đồng thời nhắc anh dành thời gian nghỉ ngơi.

Tags

Cổ Thiên Lạc

film

Hong Kong

Phim điện ảnh

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