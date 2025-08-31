Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định), Bộ Xây dựng có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc khắc phục hậu quả vụ cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy , đánh giá ảnh hưởng kết cấu và đảm bảo an toàn công trình.

Cục Giám định đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện một số nội dung.

Khói từ vụ cháy làm ám đen dầm cầu Vĩnh Tuy.

Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình, chỉ đạo, yêu cầu đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng cầu Vĩnh Tuy và các cơ quan liên quan thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, bao gồm:

Tổ chức kiểm định chất lượng công trình;

Thực hiện các biện pháp cần thiết như hạn chế sử dụng công trình, khoanh vùng nguy hiểm hoặc sửa chữa ngay những hư hỏng trong trường hợp có nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, an toàn vận hành công trình;

Lập và điều chỉnh phương án giao thông (nếu cần) phù hợp với thực tế để đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi lưu thông qua khu vực này.

Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo các công việc đã triển khai, kết quả kiểm tra hiện trạng, dự kiến các công việc phải triển khai tiếp theo để đảm bảo an toàn công trình, báo cáo gửi về Cục Giám định trước ngày 3/9 để tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền.

Trưa 30/8, bãi giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy bốc cháy ngùn ngụt. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bãi xe có hàng nghìn xe máy khiến ngọn lửa lan nhanh, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên, bao trùm cầu Vĩnh Tuy làm các phương tiện di chuyển khó khăn.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn. Dầm cầu bị khói ám đen, sức nóng của đám cháy khiến từng mảng bê tông dầm cầu Vĩnh Tuy bị bong tróc, trơ khung sắt.

Sau khi xảy ra cháy, nhiều người lo lắng kết cấu cầu Vĩnh Tuy sẽ bị ảnh hưởng.



