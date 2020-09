Có thể bạn chưa biết: 5 nguồn gốc của nước tinh khiết đóng chai mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm nước tinh khiết đóng chai khác nhau. Bên cạnh những sản phẩm chất lượng từ những thương hiệu uy tín, cũng có những sản phẩm từ các cơ sở sử dụng nguồn nước không đảm bảo hoặc có nguy cơ ô nhiễm, kết hợp với công nghệ, quy trình xử lý kém chất lượng, gây ra những hệ lụy không nhỏ đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Do đó, để đảm bảo an toàn sức khoẻ và tránh những hậu quả đáng tiếc khi sử dụng nguồn nước không an toàn, bạn cần nắm rõ nước tinh khiết đóng chai được bắt nguồn từ đâu và quy trình xử lý như thế nào. Trong bài viết này, hãy cùng điểm qua 5 nguồn gốc của nước tinh khiết đóng chai để hiểu rõ hơn về đặc tính của từng loại "nguyên liệu" làm ra các chai nước mà chúng ta vẫn uống hàng ngày nhé!