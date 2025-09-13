Mới đây chuyên gia Anh Katie Stallard viết trên tờ New Statesman rằng, bất chấp những tuyên bố hùng hồn, Moscow có thể sẽ không tấn công quân đội liên minh phương Tây nếu họ quyết định tiến vào Ukraine, bởi đó là một hành động không mấy sáng suốt.

Nga tuyên bố cứng rắn với lực lượng châu Âu ở Ukraine

Bà Katie Stallard đã nói điều này khi bình luận về việc vào ngày 04 tháng 9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sau cuộc họp của “Liên minh Tự nguyện” (còn được gọi là “Liên minh Sẵn sàng”) của 30 quốc gia, gồm cả Canada và Nhật Bản, đã tuyên bố cam kết “đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu chiến”.

Vị Tổng thống Pháp cũng nêu rõ, hiện đã có 26 quốc gia cam kết triển khai quân đội tới hỗ trợ Ukraine.

Ông Macron cũng nhấn mạnh rằng, các lực lượng được lên kế hoạch sẽ không được triển khai trên tiền tuyến [tức là tham chiến với Nga], mà ở những khu vực nhất định.

Chưa đầy 24 giờ sau, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra câu trả lời bằng những phát biểu tại một hội nghị kinh tế ở Vladivostok, sau khi trở về từ Trung Quốc, nơi ông tham dự một cuộc diễu binh hoành tráng cùng hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên là các ông Tập Cận Bình và Kim Jong-un.

Đầu tiên, ông chủ Điện Kremlin khẳng định rằng, những lực lượng như vậy sẽ không cần thiết, nếu hai bên [Nga và Ukraine] đạt được một thỏa thuận dẫn đến một nền hòa bình lâu dài.

Sau đó, Tổng thống Nga đưa ra lời đe dọa rõ ràng rằng “nếu bất kỳ lực lượng quân sự nào bắt đầu xuất hiện ở đó, đặc biệt là vào lúc này, khi giao tranh đang diễn ra, chúng tôi sẽ coi họ là mục tiêu hợp pháp để tiêu diệt”.

Tuy nhiên, ngay từ khi bắt đầu chiến dịch này vào năm 2022, ông Putin đã tuyên bố rõ ràng rằng một trong những mục tiêu chính của Moscow là ngăn chặn sự mở rộng của NATO về phía đông và nỗ lực của liên minh này nhằm tạo ra một “đầu cầu quân sự” ở Ukraine.

Cả Nga lẫn châu Âu đều đang nắn gân nhau?

Bình luận về tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Vladimir Putin, chuyên gia Anh Katie Stallard viết trên tờ New Statesman rằng, nhà lãnh đạo Nga khó có thể tự nguyện chấp nhận sự hiện diện quân sự của phương Tây ở Ukraine, điều mà ông đã cố gắng ngăn chặn bằng mọi giá.

Rõ ràng là với những tuyên bố như vậy, ông Putin đang cố gắng đe dọa các nhà lãnh đạo phương Tây để họ xem xét lại kế hoạch đưa quân đội của mình vào Ukraine.

Tuy nhiên, bất chấp tất cả những lời lẽ cứng rắn như vậy, vẫn chưa chắc chắn liệu nhà lãnh đạo Nga có sẵn sàng mạo hiểm xung đột trực tiếp với các cường quốc hạt nhân như Anh và Pháp, cũng như các thành viên NATO khác hay không.

Đồng thời, New Statesman cũng thận trọng thể hiện quan điểm rằng, những tuyên bố của cả hai bên “đều có yếu tố hù dọa”, không chỉ về phía Nga, mà ngay cả các nhà lãnh đạo phương Tây cũng chưa chắc đã sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của binh lính và cuối cùng là viễn cảnh chiến tranh với Nga vì lợi ích của Ukraine.

Một ẩn số khác có thể tác động tới hành động của các nước châu Âu là quyết tâm của Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo châu Âu muốn dùng những tuyên bố của mình để tác động tới nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump.

Ông Macron và các nhà lãnh đạo châu Âu khác, cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn cho Washington thấy rằng họ hoàn toàn sẵn sàng gánh chịu chi phí.

Ngược lại, người đồng cấp Nga Vladimir Putin đang “lợi dụng nỗi lo ngại của Trump, thuyết phục ông ấy rằng châu Âu đang chơi một trò chơi nguy hiểm có thể dẫn đến một cuộc xung đột lớn hơn nhiều”, để Hoa Kỳ rút khỏi cuộc phiêu lưu của EU, khiến châu Âu và Kiev đơn độc trong cuộc đối đầu với Nga.