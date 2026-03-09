Diễn biến này được các nguồn tin của tờ Business Insider Polska tại Ba Lan tiết lộ.

Liên doanh tương ứng PK MIL SA được thành lập giữa Công ty Ponar Wadowice của Ba Lan và Nhà máy Chế tạo Máy công cụ hạng nặng Kramatorsk của Ukraine với tư cách đơn vị phát triển và sản xuất hệ thống pháo binh nói trên.

Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 10/2025 và hiện đang hoàn tất các thủ tục chính thức để bắt đầu sản xuất vũ khí tại Ba Lan. Được biết Ponar Wadowice sở hữu 51% cổ phần trong liên doanh.

Việc sản xuất tại Ba Lan mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu pháo tự hành Bogdana sang các nước khác, điều không thể thực hiện được đối với vũ khí sản xuất tại Ukraine.

Giới phân tích cho rằng pháo tự hành có thể được trang bị cho cả Lực lượng vũ trang Ba Lan và quân đội các quốc gia châu Âu khác.

Theo thông tin công bố, hơn 600 hệ thống pháo Bogdana của Ukraine (cả pháo kéo và tự hành) đã được sản xuất và đang hoạt động tích cực trên chiến trường.

Pháo tự hành Bogdana của Ukraine đã chứng minh được năng lực rất cao trên chiến trường.

Ponar Wadowice là một công ty có kinh nghiệm sản xuất các linh kiện cho ngành công nghiệp quốc phòng, chẳng hạn như hệ thống thủy lực cho pháo Krab và xe chiến đấu bộ binh Borsuk. Công ty này sẽ sản xuất các bộ phận quan trọng cho vũ khí có nguồn gốc Ukraine.

Liên doanh PK MIL SA dự kiến sẽ cung cấp Bogdana cho cả Quân đội Ba Lan và các khách hàng nước ngoài.

Nhờ tối ưu hóa chi phí sản xuất và kinh nghiệm của đối tác Ukraine, công ty dự định đưa ra mức giá cạnh tranh. Đây được xem là một yếu tố quan trọng khi lựa chọn hệ thống vũ khí của khách hàng tiềm năng.

Năm ngoái, Nhà máy Chế tạo Máy công cụ hạng nặng Kramatorsk đã đăng ký bằng sáng chế quốc tế cho pháo tự hành 2S22 Bogdana, mở đường cho việc xuất khẩu rộng rãi.

Pháo tự hành Bogdana có thể trở thành một lựa chọn thay thế cho các vũ khí hậu Xô Viết lỗi thời vẫn đang được một số quân đội sử dụng. Việc sản xuất tại Ba Lan không chỉ củng cố tiềm lực phòng thủ của đồng minh mà còn mở ra triển vọng phát triển công nghệ quốc phòng chung giữa Ba Lan và Ukraine.