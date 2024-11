Cơ sở công nghiệp điện và nhiên liệu trúng hỏa lực, máy bay MiG-29 bị bắn rơi

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 6/11. (Ảnh: Rybar).

Ngày 6/11, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt.

Ở vùng Kursk , Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục hoạt động vô hiệu hóa một nhóm Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đã xâm nhập vào lãnh thổ.

Nhóm lực lượng Sever của Nga tiếp tục các hành động tấn công nhằm vào các đơn vị của Lữ đoàn cơ giới số 21, 22, 41 và 115, Lữ đoàn xe tăng số 17, Lữ đoàn không kích số 82 và 95, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112 và 129 của AFU.

Giao tranh diễn ra gần Daryino, Leonidovo, Nikolayevo-Daryino, Novoivanovka và Plyokhovo.

Họ đẩy lùi 4 cuộc phản công của AFU theo hướng Novoivanovka và ngăn chặn 1 cuộc tấn công của AFU theo hướng Leonidovo. Thiệt hại của AFU là: 30 người thương vong, 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, 1 xe chiến đấu bọc thép và 1 xe cơ giới.

Các cuộc tấn công bằng hàng không và pháo binh Nga đã gây tổn thất cho các cụm nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 47, 61, Lữ đoàn xe tăng 17, các lữ đoàn tấn công đường không số 80, 95, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, Lữ đoàn tác chiến đặc biệt số 1, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112, 129 của AFU và Lữ đoàn vệ binh quốc gia số 17 Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Aleksandriya, Guyevo, Daryino, Kruglenkoye, Kurilovka, Leonidovo, Martynovka, Makhnovka, Melovy, Mirny, Mikhaylovka, Nikolayevo-Daryino, Nikolsky, Novoivanovka, Plyokhovo, Sverdlikovo, Sudzha và Cherkasskoye Porechnoye.

Lực lượng Không quân Chiến thuật và Tên lửa Nga đã không kích tại khu vực Sumy nhắm vào các khu vực tập trung và lực lượng dự bị của các lữ đoàn cơ giới 22, 47, 115, Lữ đoàn Tấn công Đường không 95, Lữ đoàn Tác chiến Đặc biệt 1 và Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 129 của AFU.

Giao tranh diễn ra gần Belovody, Varachino, Zhuravka, Iskrikovshchina, Kositsa, Loknya, Miropolye và Pavlovka.

Trong 24 giờ qua, tổn thất của AFU ở Kursk là: 250 quân, 8 xe chiến đấu bộ binh gồm 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và 6 xe chiến đấu bọc thép cũng như 2 khẩu pháo, 2 súng cối và 8 xe cơ giới.

Theo hướng Kharkov , Tập đoàn quân Sever của Nga đã đánh bại các đội hình của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 113, 125, biệt đội biên phòng số 5 của Cục Biên phòng Ukraine gần Ternovaya, Kazachya Lopan (khu vực Kharkov), Velikaya Pisarevka (khu vực Sumy).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 30 quân và ba xe cơ giới. Một kho đạn đã bị xóa sổ.

Ở hướng Kupyansk , Tập đoàn quân Zapad của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật. Họ gây thiệt hại về nhân lực và vật lực của Lữ đoàn cơ giới số 30, 60 của AFU, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 114 và 116 gần Golubovka, Petropavlovka (khu vực Kharkov) và Terny (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Hai đợt phản công do các nhóm tấn công của Lữ đoàn cơ giới số 28 của AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Trong ngày, AFU tổn thất lên tới 450 quân, 1 xe tăng, 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 3 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất và 1 khẩu L-119 105 mm do Anh sản xuất. Một kho đạn đã bị xóa sổ.

Ở hướng Donetsk , Lực lượng Yug đã kiểm soát Antonovka (DPR).

Nhóm này cũng tấn công các đơn vị của các lữ đoàn cơ giới số 23, 28 và 33, Lữ đoàn Không vận 46 và Lữ đoàn Tấn công Đường không 79 của AFU gần Shumy, Dyleyevka, Kurakhovo và Dalneye (DPR). Một đợt phản công do một nhóm tấn công của AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU lên tới 645 quân, 1 xe chiến đấu bộ binh, 6 xe cơ giới, 1 khẩu pháo FH-70 155 mm do Anh sản xuất, 1 pháo D-30 122 mm, 1 pháo M119 105 mm do Mỹ sản xuất, 2 trạm tác chiến điện tử Anklav-N. Một kho đạn đã bị xóa sổ.

Ở hướng Avdeevka , Lực lượng Tsentr của Nga có được nhiều tuyến thuận lợi hơn và gây ra tổn thất về nhân lực và vật lực cho các lữ đoàn cơ giới số 28 và 100 của AFU, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 101, 111 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 12 gần Dzerzhinsk, Shcherbinovka và Sukhaya Balka (DPR).

6 cuộc phản công của AFU đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU lên tới 510 quân, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 1 khẩu lựu pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 2 khẩu lựu pháo Msta-B 152 mm, 1 pháo D-20 152 mm, 2 pháo D-30 122 mm và 1 khẩu pháo chống tăng Rapira 100 mm.

Ở hướng Nam Donetsk , lực lượng Vostok đã giải phóng Maksimovka (DPR).

Quân đội Nga cũng tấn công Lữ đoàn cơ giới số 33, Lữ đoàn tấn công miền núi số 128 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 128 gần Zelenoye Pole, Velikaya Novovselka (DPR) và Terminovka (khu vực Zaporozhye).

Một cuộc phản công do một nhóm tấn công AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU gồm 125 quân, 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới và 1 hệ thống pháo tự hành Paladin 155 mm do Mỹ sản xuất.

Ở hướng Kherson , Lực lượng Dnepr của Nga giao tranh với nhân lực và khí tài Lữ đoàn Cơ giới số 110 của AFU, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 124 và 126 gần Novoandreyevka (khu vực Zaporozhye), Nikolayevka và Tokarevka (khu vực Kherson).

Tổn thất của AFU lên tới 70 quân, 1 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe cơ giới. Một kho đạn đã bị xóa sổ.

Các lực lượng Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự, 1 xưởng sản xuất UAV, các cơ sở công nghiệp điện và nhiên liệu được sử dụng để cung cấp cho AFU, cũng như các cụm quân và khí tài AFU ở 146 khu vực trong ngày.

Các đơn vị phòng không đã bắn hạ một máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine, 8 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 4 quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất và 23 UAV cánh cố định.