Cơ quan Thuế vừa có thông báo quan trọng đến người nộp thuế trên cả nước

Thư Lương
|

Người nộp thuế cần lưu ý thông tin quan trọng này.

Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian gần đây xuất hiện nhiều website và ứng dụng giả mạo cơ quan Thuế với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tình trạng này khiến không ít người dân, hộ kinh doanh đối mặt nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và mất tài sản.

Theo cơ quan Thuế, các đối tượng lừa đảo thường thiết kế website có giao diện gần giống cổng thông tin chính thức của ngành Thuế hoặc phát tán ứng dụng giả mạo nhằm chiếm đoạt dữ liệu người dùng.

Các đối tượng thường gửi đường link lạ qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội. Thậm chí, nhiều trường hợp còn mạo danh cán bộ thuế để hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng như “hỗ trợ kê khai”, “cập nhật mã số thuế”, “đồng bộ VNeID” hay “xác minh thông tin thuế”.

Khi truy cập vào các đường link hoặc ứng dụng giả mạo, người dùng có thể bị yêu cầu cung cấp tài khoản đăng nhập, mật khẩu, mã OTP và nhiều thông tin cá nhân khác. Toàn bộ dữ liệu sau đó có nguy cơ bị các đối tượng xấu chiếm đoạt để thực hiện hành vi lừa đảo.

Nhiều website giả mạo được thiết kế gần giống với hệ thống thuế điện tử chính thức, khiến người dùng rất khó phân biệt nếu không kiểm tra kỹ địa chỉ truy cập.

Một số ứng dụng giả còn sử dụng tên gọi, biểu tượng và màu sắc tương tự ứng dụng thật của ngành Thuế nhằm tạo sự tin tưởng. Đây được xem là chiêu trò đánh vào tâm lý chủ quan hoặc thiếu cảnh giác của người dân trong quá trình thực hiện thủ tục trực tuyến.

Thuế tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người nộp thuế tuyệt đối không truy cập vào các đường link không rõ nguồn gốc, không cung cấp thông tin đăng nhập, mã OTP hoặc dữ liệu cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.

Đồng thời, cần tránh đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản VNeID trên các trang web không chính thống nhằm hạn chế nguy cơ bị đánh cắp thông tin.

Để bảo đảm an toàn, người nộp thuế chỉ nên cài đặt ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức như CH Play đối với Android hoặc App Store đối với iPhone. Trước khi đăng nhập và khai báo thông tin, cần kiểm tra kỹ địa chỉ website, tên miền cũng như giao diện truy cập để tránh nhầm lẫn với các trang giả mạo.

Hiện nay, các địa chỉ chính thức của cơ quan Thuế gồm:

- Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế: gdt.gov.vn/wps/portal.

- Cổng Dịch vụ công quốc gia: dichvucong.gdt.gov.vn.

- Hệ thống Thuế điện tử tại thuedientu.gdt.gov.vn.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, người nộp thuế cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

(Nguồn: Thuế tỉnh Phú Thọ)

