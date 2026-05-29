Cơ quan Thuế thông báo: Trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với loạt người có tên trong danh sách sau

Thư Lương


Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai vừa ban hành nhiều quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với các trường hợp nợ thuế quá hạn theo quy định.

Ngày 28/5/2026, Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai phát thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu trích tiền tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Cơ quan thuế cho biết, các quyết định cưỡng chế được áp dụng đối với những trường hợp có tiền thuế nợ quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế. Biện pháp cưỡng chế được thực hiện thông qua việc yêu cầu ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản thực hiện trích chuyển tiền vào ngân sách nhà nước để thu hồi nợ thuế.

Theo nội dung quyết định, trường hợp số dư trên tài khoản thấp hơn số tiền bị cưỡng chế, ngân hàng vẫn phải tiếp tục trích các khoản tiền phát sinh trên tài khoản trong thời gian quyết định còn hiệu lực cho đến khi thu đủ số tiền thuế nợ. Ngay sau khi hoàn tất việc trích chuyển tiền vào ngân sách nhà nước, ngân hàng có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế để phối hợp quản lý.

Các quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành. Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai cho biết việc công khai thông tin và áp dụng biện pháp cưỡng chế nhằm tăng cường thu hồi nợ thuế, bảo đảm tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật về quản lý thuế.

Dưới đây là danh sách người nộp thuế bị Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản mở tại ngân hàng, tổ chức tín dụng do nợ thuế quá thời hạn theo quy định:

Thông tin tổng hợp từ Thuế cơ sơ 11 tỉnh Gia Lai

