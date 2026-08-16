Cơ quan Thuế thông báo: Người nộp thuế có thể bị phạt tới 100 triệu đồng trong trường hợp sau

Người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn theo yêu cầu của cơ quan thuế. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt từ 10 triệu đến 100 triệu đồng.

Ngày 11/8, Thuế TP.Hà Nội có văn bản thông báo tới người nộp thuế trên địa bàn về nghĩa vụ cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin về thuế và xử phạt vi phạm hành chính.

Căn cứ Nghị định 252 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1/7, Thuế TP.Hà Nội nêu rõ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản tài chính của đối tượng không cư trú thuế tại Việt Nam và các báo cáo khác theo quy định.

Chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có nghĩa vụ kê khai, cập nhật cho cơ quan thuế thông tin về chủ sở hữu pháp lý và chủ sở hữu hưởng lợi của công ty mẹ ở nước ngoài mà mình trực thuộc hoặc đại diện khi đăng ký thuế lần đầu và khi thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Nội dung trao đổi thông tin cho mục đích thuế bao gồm: trao đổi thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế nước ngoài đối với thông tin, dữ liệu về chủ sở hữu pháp lý, chủ sở hữu hưởng lợi, thông tin ngân hàng, thông tin kế toán và các thông tin khác của người nộp thuế, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phục vụ mục đích thuế.

Cùng đó là các trao đổi thông tin tự động đối với báo cáo lợi nhuận liên quốc gia, tiêu chuẩn báo cáo thông tin tài khoản tài chính của đối tượng không cư trú thuế tại Việt Nam, báo cáo tài sản mã hóa và các báo cáo khác theo điều ước quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam đã ký kết...

(Nguồn ảnh: Báo Chính Phủ)

Cơ quan thuế nêu rõ, người nộp thuế, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không được từ chối cung cấp thông tin theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan thuế với lý do: thông tin thuộc phạm vi bí mật ngân hàng hoặc nghĩa vụ bảo mật khác (trừ trường hợp có quy định khác tại điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên); thông tin đang do ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức trung gian hoặc bên thứ ba nắm giữ.

Chậm cung cấp thông tin có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Thuế TP.Hà Nội lưu ý, trường hợp người nộp thuế và tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin sẽ bị xử phạt hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 291 năm 2026 (có hiệu lực từ ngày 21/7).

Cụ thể, phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế quá thời hạn từ 5 ngày trở lên.

Phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: không cung cấp thông tin sau 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn cung cấp thông tin hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn cung cấp thông tin theo yêu cầu.

Thông đồng, bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế thu thập, xác minh thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính (bao gồm cả nghĩa vụ nộp tiền phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả) thì sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin.

Trường hợp làm lộ, lọt, mất, sử dụng trái phép thông tin trao đổi, thông tin bảo mật của người nộp thuế thì cá nhân, tổ chức có liên quan bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật..