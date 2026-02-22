HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Cơ quan thuế thông báo khẩn thời hạn nộp thuế

Thy Thơ |

Trước khi người nộp thuế trở lại làm việc vào ngày 23-2 (mùng 7 Tết), cơ quan thuế TP HCM đã có thông báo về thời hạn chót nộp thuế

Thuế TP HCM thông báo khẩn thời hạn nộp thuế - Ảnh 1.

Người dân giao dịch tại trụ sở Thuế TPHCM

Cụ thể, Thuế TPHCM cho biết người nộp thuế có phát sinh kê khai và nộp thuế theo từng tháng, thì theo quy định tại Điều 86 Thông tư số 80/2021/TT-BTC, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế của tháng 1-2026 là ngày 20-2.

Tuy nhiên, do thời gian nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài đến ngày 22-2 nên theo quy định của pháp luật, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày 22-2. Nghĩa là thời hạn chót nộp thuế tháng 1-2026 là ngày 23-2 (mùng 7 Tết)

Thời hạn này áp dụng đối với các loại thuế kê khai và nộp theo tháng gồm: thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường.

Cơ quan Thuế TP HCM đề nghị người nộp thuế chủ động rà soát nghĩa vụ, hoàn thành kê khai và nộp thuế đúng thời hạn nhằm tránh phát sinh tiền chậm nộp hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp có vướng mắc, người nộp thuế có thể liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

