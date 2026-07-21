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Cơ quan thuế thông báo: 136 người nộp thuế có tên trong danh sách sau cần liên hệ ngay cơ quan thuế

Khánh Huy
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Người nộp thuế cần lưu ý thông tin từ cơ quan thuế.

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Thuế cơ sở 3 tỉnh Hà Tĩnh vừa công khai danh sách 136 người nộp thuế còn nợ hơn 36,4 tỷ đồng tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Cụ thể, theo Thông báo số 1869/TB-TCS3 ngày 15/7/2026, Thuế cơ sở 3 tỉnh Hà Tĩnh thực hiện công khai thông tin 136 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến ngày 14/7/2026.

Tổng số tiền nợ của những người nộp thuế có tên trong danh sách là 36.424.837.240 đồng, tương đương hơn 36,4 tỷ đồng.

Việc công khai được thực hiện căn cứ Điều 7 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội và Điều 4 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

Theo Thuế cơ sở 3 tỉnh Hà Tĩnh, lý do công khai là những người nộp thuế nêu trên vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và khoản 1 Điều 4 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP.

Mặt khác, cơ quan thuế yêu cầu người nộp thuế có tên trong danh sách cần chủ động liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để kiểm tra, đối chiếu thông tin và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định.

Sau đây là danh sách 136 người nộp thuế còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước được Thuế cơ sở 3 tỉnh Hà Tĩnh:

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3 cách tra cứu nghĩa vụ thuế

Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên tra cứu nghĩa vụ thuế để kịp thời phát hiện các khoản còn phải nộp, tránh phát sinh tiền chậm nộp hoặc bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Cách thứ nhất, người nộp thuế truy cập Cổng Thuế điện tử tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn , sau đó chọn “Cá nhân” và “Đăng nhập”. Tiếp theo, người nộp thuế sử dụng tài khoản thuế điện tử hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID để đăng nhập, rồi lần lượt chọn “Tra cứu”, “Tra cứu nghĩa vụ thuế” và nhấn “Tra cứu”. Tại Mục II, hệ thống sẽ hiển thị các khoản đang được ghi nhận trong hệ thống quản lý thuế. Nếu trạng thái hiển thị “Còn phải nộp”, người nộp thuế cần lập giấy nộp tiền và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

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Với cách thứ hai, người nộp thuế mở ứng dụng eTax Mobile, đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử hoặc VNeID. Sau đó, người dùng lần lượt chọn “Tra cứu nghĩa vụ thuế”, “Thông tin nghĩa vụ thuế” và nhấn “Tra cứu” để kiểm tra các khoản còn phải nộp.

Cách thứ 3 , người nộp thuế có thể kiểm tra thông tin cưỡng chế nợ thuế và tạm hoãn xuất cảnh bằng cách truy cập địa chỉ https://www.gdt.gov.vn . Tại đây, người dùng lần lượt chọn “Dịch vụ công”, “Công khai cưỡng chế nợ thuế” và “NNT có thông báo về xuất cảnh”. Tiếp đó, người nộp thuế nhập mã số thuế hoặc số định danh cá nhân/căn cước công dân, điền mã xác nhận và nhấn “Tìm kiếm”.

Cơ quan thuế lưu ý, cách tra cứu thứ ba chỉ giúp kiểm tra thông tin về cưỡng chế nợ thuế và tạm hoãn xuất cảnh nếu có. Không phải mọi trường hợp nợ thuế đều thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh.

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