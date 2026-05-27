Cơ quan thuế phát thông tin quan trọng đến người sử dụng đất: Chậm làm thủ tục này có thể ảnh hưởng quyền lợi

Cơ quan Thuế vừa phát đi thông tin quan trọng liên quan đến việc tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo Nghị định số 50/2026/NĐ-CP đối với hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong giai đoạn từ ngày 1/8/2024 đến trước ngày 1/1/2026.

Cụ thể , theo hướng dẫn từ Thuế cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng, đây là thủ tục hành chính mới được thực hiện theo khoản 2 Điều 12 Nghị định số 50/2026/NĐ-CP. Người dân thuộc diện áp dụng cần nộp hồ sơ đề nghị chậm nhất trước ngày 1/1/2027 để được xem xét giải quyết quyền lợi theo quy định.

Cơ quan Thuế cho biết, các trường hợp được xem xét tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất gồm:

- Trường hợp chưa ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, cơ quan thuế sẽ thực hiện tính tiền sử dụng đất theo quy định mới.

- Trường hợp đã có thông báo nhưng người sử dụng đất chưa nộp tiền, người dân được đề nghị cơ quan thuế tính lại tiền sử dụng đất theo Nghị định số 50/2026/NĐ-CP.

- Trường hợp đã nộp một phần tiền sử dụng đất, người sử dụng đất được đề nghị tính lại số tiền phải nộp. Phần chênh lệch sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Trường hợp đã nộp đủ tiền sử dụng đất nhưng sau khi tính lại số phải nộp thấp hơn số đã nộp, phần chênh lệch sẽ được hoàn trả hoặc bù trừ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Theo Thuế cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng công bố, đối tượng áp dụng là hộ gia đình, cá nhân đã được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ ngày 1/8/2024 đến trước ngày 1/1/2026 thuộc các trường hợp quy định tại Điều 6 Nghị định số 50/2026/NĐ-CP.

Về quy trình thực hiện, người dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa hoặc qua hệ thống dịch vụ công. Sau đó, UBND cấp xã xác định hạn mức, chuyển thông tin sang cơ quan thuế để tính toán và ban hành thông báo nộp tiền hoặc điều chỉnh thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Đáng chú ý, thành phần hồ sơ được hướng dẫn khá đơn giản, chỉ gồm 1 bản chính văn bản đề nghị tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất. Người dân có thể nộp trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Cơ quan thuế cũng lưu ý, Nhà nước không thu phí, lệ phí khi người sử dụng đất thực hiện thủ tục này.

Cơ quan Thuế khuyến nghị người sử dụng đất thuộc diện áp dụng chủ động liên hệ cơ quan thuế hoặc cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ, tránh bỏ lỡ thời hạn thực hiện quyền lợi theo quy định.