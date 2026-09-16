HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cơ quan thuế phát cảnh báo quan trọng: Người nộp thuế chú ý để tránh lộ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng

Kỳ Thư
|

Người nộp thuế cần chú ý thông tin này từ cơ quan thuế.

Công bố 3 website không do Cục Thuế triển khai

Theo thông báo của Thuế TP Hà Nội, qua quá trình giám sát trên không gian mạng, Cục Thuế phát hiện 3 website không phải do cơ quan này triển khai, gồm: dangkythuedientu.vn, admin.dangkythuedientu.vn và congthuedientutructuyen.com.

Đây là các địa chỉ được cơ quan thuế xác định là website giả mạo, không phải kênh chính thức. Việc sử dụng những tên miền có các cụm từ liên quan đến đăng ký thuế, thuế điện tử có thể khiến người nộp thuế nhầm lẫn khi tìm kiếm thông tin hoặc thực hiện thủ tục trên mạng.

Cơ quan thuế khuyến cáo người nộp thuế tuyệt đối không truy cập và không cung cấp thông tin trên các website giả mạo nêu trên.

Cơ quan thuế phát cảnh báo quan trọng: Người nộp thuế chú ý để tránh lộ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng - Ảnh 1.

Nguồn: Thuế TP Hà Nội.

Nguy cơ bị dẫn dụ cung cấp tài khoản, mật khẩu

Theo cảnh báo, khi truy cập các website này, người dùng có thể bị dẫn dụ cung cấp tài khoản đăng nhập dịch vụ công hoặc nhiều thông tin cá nhân.

Các thông tin có nguy cơ bị thu thập gồm ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số căn cước công dân; mã số thuế; mật khẩu; số điện thoại; tài khoản ngân hàng và địa chỉ.

Như vậy, thông tin mà người dùng có thể bị yêu cầu cung cấp không chỉ liên quan đến thủ tục thuế mà còn bao gồm dữ liệu cá nhân, thông tin đăng nhập và tài khoản ngân hàng. Người nộp thuế cần chú ý kiểm tra địa chỉ website trước khi đăng nhập hoặc nhập dữ liệu.

Trong thông báo, Thuế TP Hà Nội nêu rõ Cổng dịch vụ công chính thức của ngành Thuế có địa chỉ https://dichvucong.gdt.gov.vn. Người nộp thuế cần phân biệt địa chỉ này với các website giả mạo để tránh cung cấp thông tin cho những trang không do cơ quan thuế triển khai.

Tags

lộ thông tin cá nhân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

00:40
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

01:41
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại