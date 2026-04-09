Cơ quan Thuế cảnh báo: Nhiều doanh nghiệp sai sót khi lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước, dẫn đến xác định sai tính chất khoản thu

Phan Trang |

Cơ quan Thuế nhấn mạnh việc sai sót khi lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước sẽ gây phát sinh thủ tục không cần thiết cho người nộp thuế.

Cơ quan Thuế cảnh báo: Nhiều doanh nghiệp sai sót khi lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước, dẫn đến xác định sai tính chất khoản thu - Ảnh 1.

Thuế Cơ sở 3 tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo Số: 4797/TB-TCS3 đến các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn về lưu ý khi lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước.

Cơ quan thuế cho biết thời gian qua đã ghi nhận tình trạng một số Người nộp thuế khi lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (dichvucong.gdt.gov.vn) đang để mặc định thông tin mã chương là 989 (Doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý).

Việc này dẫn đến xác định sai tính chất khoản thu, ảnh hưởng đến công tác hạch toán, theo dõi và tổng hợp số thu ngân sách; gây phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết cho Người nộp thuế đồng thời làm tăng khối lượng xử lý công việc cho cơ quan Thuế và Kho bạc Nhà nước.

Để hạn chế sai sót nêu trên, Thuế cơ sở 3 tỉnh Khánh Hòa khuyến nghị các doanh nghiệp, tổ chức khi lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước cần lưu ý một số nội dung sau:

Kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền

Khi lập Giấy nộp tiền, cần kiểm tra và lựa chọn đúng mã chương phù hợp với loại hình và tờ khai của doanh nghiệp, cơ quan quản lý.

Xác định đúng mã chương: Mã chương được xác định căn cứ vào loại hình tổ chức (doanh nghiệp trung ương, địa phương, đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp khu vực ngoài quốc doanh, ...). Không sử dụng mặc định mã chương 989 nếu không đúng đối tượng.

Chủ động rà soát thông tin

Các Doanh nghiệp, tổ chức cần chủ động kiểm tra lại các Giấy nộp tiền đã lập từ ngày 01/01/2026 đến nay, trường hợp phát hiện có sai sót, thực hiện ngay thủ tục tra soát điều chỉnh chứng từ thu nộp gửi đến cơ quan Thuế để được điều chỉnh kịp thời.

Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình lập Giấy nộp tiền, cơ quan Thuế cho biết doanh nghiệp, tổ chức liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn.


