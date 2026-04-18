Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo nóng: Châu Âu có thể sẽ hết nhiên liệu hàng không trong 6 tuần tới

Theo cảnh báo mới nhất từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), châu Âu có thể đối mặt với nguy cơ thiếu nhiên liệu hàng không chỉ trong vài tuần tới, trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn.

Trả lời phỏng vấn tờ CNBC ngày 16/4, đại diện IEA cho biết một số quốc gia châu Âu có thể bắt đầu thiếu nhiên liệu máy bay trong vòng 6 tuần, tùy thuộc vào khả năng tìm được nguồn nhập khẩu thay thế. Trước đó, Trung Đông từng chiếm tới 75% lượng nhập khẩu ròng nhiên liệu hàng không của khu vực này.

Các tổ chức phân tích năng lượng cũng đưa ra đánh giá tương tự. Ông Claudio Galimberti, kinh tế trưởng tại Rystad Energy nhận định tình hình của ngành hàng không hiện phụ thuộc lớn vào việc dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz có được duy trì hay không. Trong khi đó, ông Rico Luman, chuyên gia kinh tế cấp cao của ING cho biết nhiều tàu chở dầu đã ngừng đi qua tuyến vận tải này, khiến nguồn cung từ Trung Đông gần như bị gián đoạn và buộc châu Âu phải tìm kiếm nguồn thay thế.

Rủi ro thiếu nhiên liệu diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế châu Âu. Theo Hiệp hội ACI Europe, lĩnh vực này tạo ra khoảng 851 tỷ euro (gần 1.000 tỷ USD) GDP mỗi năm và hỗ trợ khoảng 14 triệu việc làm.

Tuy nhiên, tác động đã bắt đầu xuất hiện. Hãng hàng không giá rẻ EasyJet cho biết xung đột tại Trung Đông cùng chi phí nhiên liệu leo thang đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu bay. Lượng đặt vé cho các chuyến bay cuối năm đã giảm 2% so với cùng kỳ 2025.

Chi phí nhiên liệu của hãng trong tháng 3 tăng thêm khoảng 25 triệu bảng Anh (tương đương 34 triệu USD), buộc EasyJet phải đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa rủi ro, bao phủ ít nhất 70% nhu cầu nhiên liệu cho mùa hè.

ACI Europe cảnh báo cao điểm du lịch mùa hè năm nay có thể bị gián đoạn, kéo theo những tác động kinh tế đáng kể đối với các quốc gia phụ thuộc vào du lịch như một động lực tăng trưởng.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với AP, Giám đốc IEA Fatih Birol nhận định việc eo biển Hormuz bị phong tỏa có thể dẫn tới “cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất từng có”. Theo ông, hệ lụy sẽ không chỉ dừng ở nhiên liệu hàng không mà còn lan sang giá xăng, khí đốt và điện, với mức độ ảnh hưởng khác nhau giữa các khu vực.

Ông Birol cũng cảnh báo tình hình có thể xấu đi ngay trong tháng 4, khi nguồn cung dầu ngày càng bị siết chặt. “Lượng thiếu hụt dầu trong tháng này có thể gấp đôi so với tháng 3 và sẽ sớm phản ánh vào lạm phát. Tăng trưởng kinh tế tại nhiều quốc gia, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi có nguy cơ suy giảm. Ở một số nơi, các biện pháp kiểm soát năng lượng có thể được triển khai sớm hơn dự kiến”, ông nói.

Theo: CNBC