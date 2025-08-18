HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao công bố quyết định về công tác cán bộ

Hoàng An |

Ông Bùi Quang Thịnh, Điều tra viên cao cấp và ba cán bộ vừa được Viện trưởng Viện KSND Tối cao bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng, phó phòng của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao.

Ngày 18/8, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao công bố và trao quyết định về công tác cán bộ thuộc đơn vị.

Theo các quyết định, Viện trưởng Viện KSND Tối cao đã bổ nhiệm ông Bùi Quang Thịnh, Điều tra viên cao cấp , Phó Trưởng phòng giữ chức vụ Trưởng phòng Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao công bố bổ nhiệm cán bộ mới - Ảnh 1.

Lãnh đạo Viện KSND Tối cao trao quyết định bổ nhiệm.

Ông Đoàn Quang Huy và bà Nguyễn Thị Hiển , đều là Điều tra viên trung cấp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao.

Ông Phạm Huy Cường , Kiểm sát viên cao cấp, được giao giữ chức Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh Tây Nguyên thuộc Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao.

