Ghi nhận đóng góp to lớn của Công an Ninh Bình

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đức Lam.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã trao Bức trướng mang dòng chữ: “Trung thành, tận tụy, gương mẫu đi đầu, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Cùng với đó, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen, giấy khen.

Lời cam kết của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đức Lam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; sự phối hợp, ủng hộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cùng sự truyền thụ kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ.

Đồng chí khẳng định, lực lượng Công an Ninh Bình luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước; giữ vững, phát huy phẩm chất cao đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; khắc ghi lời dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” và huấn thị của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Lam.

Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình quyết tâm không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; trấn áp mạnh mẽ tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân. Đồng thời, xây dựng Công an Ninh Bình trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.